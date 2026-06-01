Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY lunes 1 de junio: contrincantes lloraron

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' este 1 de junio se conoció el nombre del nuevo grupo eliminado de la competencia. La decisión se dio luego de una jornada en la que varias agrupaciones se presentaron ante el público de la calle y posteriormente fueron evaluadas por el jurado del programa.

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Cabe recordar que hace poco habían dado a conocer los nombres de los 10 grupos que se mantenían a flote dentro del concurso. En esta nueva gala, cuatro de esas agrupaciones tuvieron la oportunidad de mostrar su talento para buscar su permanencia en la competencia.

Durante la jornada se presentaron Cu4rz, que interpretó 'Tantita pena'; Macondo Sound System, que llevó al escenario la canción 'Tania'; Tropifour, que realizó una combinación de 'Aunque me duela el alma' y 'Por tu maldito amor'; y Flow Session, que cantó 'Mariposa tecknicolor'.

Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 1 de junio

Una vez finalizaron las presentaciones, Cristina Hurtado dio a conocer los resultados de la votación del público de la calle. De acuerdo con esos votos, el primer grupo en asegurar su permanencia fue Macondo Sound System. Posteriormente, Cu4rz también logró mantenerse dentro de la competencia.





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En consecuencia, Tropifour y Flow Session quedaron en peligro de eliminación y tuvieron que volver a presentarse. En esta ocasión, las agrupaciones se enfrentaron a una nueva evaluación, esta vez frente a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, quienes fueron los encargados de tomar la decisión definitiva sobre cuál de los dos grupos continuaría en el programa.

Luego de meditarlo muy bien, los tres jurados concluyeron que Flow Session debía abandonar la competencia, convirtiéndose así en el nuevo grupo eliminado de la temporada.

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En esta ocasión, los integrantes de Flow Session enfrentaron algunos inconvenientes relacionados con el aprendizaje de la letra de la canción que debían interpretar. Sin embargo, el grupo continuó participando y demostrando que contaba con las habilidades necesarias para avanzar en el juego.

Finalmente, tras conocerse el veredicto, los jóvenes se despidieron de la competencia. Su salida generó tristeza entre algunos de sus contrincantes, quienes aprovecharon el momento para desearles éxitos en los proyectos que emprendan fuera del programa.

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