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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’: capítulo 67 de este lunes 1 de junio - CaracolTV

Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez analizaron las presentaciones de Tropifour y Flow Session en 'A Otro Nivel', los cuales quedaron en peligro de eliminación tras la deliberación del público de la calle.

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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY lunes 1 de junio: contrincantes lloraron

Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez analizaron las presentaciones de dos grupos que quedaron en peligro de eliminación tras la deliberación del público de la calle.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 1 de junio.
Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 1 de junio.
Foto: Caracol Televisión.