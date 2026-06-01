Así fue el show de Morat en el partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá

Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas emocionaron este 1 de junio a los asistentes al Estadio Nemesio Camacho El Campín que deseaban despedir a la Selección Colombia, la cual viajará rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un evento deportivo contra Costa Rica.

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La jornada dio inicio con la presentación del artista Juan Palau, recordado por su participación en 'La Reina del Flow'. Posteriormente, se dio paso a la banda colombiana que subió la energía interpretando su éxito 'Llamada perdida'.

🎥¡Morat hace su presentación en El Campín! Una completa fiesta se vive a está hora en Bogotá.🤩🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴

En vivo, aquí: https://t.co/f4C3J4fKLK pic.twitter.com/Y2iTTTgiDs — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

La alegría de la fanaticada aumentó, cuando el grupo invitó a Camilo Echeverry a unirse al escenario para cantar en vivo su canción 'Me toca a mí'.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet, que seguían el minuto a minuto de la transmisión en las plataformas digitales, no se hicieron esperar, pues se mostraron emocionados de esta nómina de artistas para disfrutar de la fiebre del fútbol.





Posteriormente, cerraron su participación en el evento al interpretar el tema 'Besos en guerra'.

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Cuando terminó el espectáculo, la agrupación recordó que aún quedan entradas disponibles para su concierto en Bogotá, que tendrá tres fechas: el 21, 22 y 23, por lo que invitaron a sus admiradores a conocer cuál es la disponibilidad y comprar las boletas.

El 2026 ha sido un año exitoso para la agrupación debido a la acogida que ha tenido su gira 'Ya es mañana world tour', con la que han visitado diversos países de América Latina, y también debido a que hace poco tuvieron la oportunidad de cantar en Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo.

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"Muchas gracias por abrir la transmisión para todo el mundo. Pude ver a Morat aquí en Brasil y la pasé bonito con ustedes", "Salió Camilo, qué emoción", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet en redes como X, Instagram y TikTok.

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Es necesario mencionar que la canción oficial de la Copa del Mundo es 'Dai Dai', se Shakira. De acuerdo con la información expuesta por la barranquillera, los recaudos de este tema serán destinados completamente para la educación de niños y niñas pertenecientes a sectores vulnerables en todo el mundo.