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Show de Morat en Bogotá: partido de despedida de Colombia VS Argentina - CaracolTV

Juan Palau, Morat y Camilo Echeverry se presentaron en el Estadio Nemesio Camacho El Campín durante el partido de despedida de la Selección Colombia, que irá al Mundial de la FIFA 2026.

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Así fue el show de Morat en el partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá

La banda colombiana sorprendió a los asistentes del Estadio Nemesio Camacho El Campín al aparecer en compañía de Camilo Echeverry, interpretando su exitosa colaboración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Así fue la presentación de Morat en el partido de despedida de la Selección Colombia.
Así fue la presentación de Morat en el partido de despedida de la Selección Colombia.
Foto: GettyImages.