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Qué consejo dio Marina Granziera a Marcela Monsalve, de Gol Caracol, para Mundial

Consejo que Marina Granziera le dio a Marcela Monsalve, su colega del Gol Caracol, para empacar la maleta que llevará al Mundial de 2026. Le dijo qué es lo primordial.

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Consejo de Marina Granziera a colega de Gol Caracol para empacar maleta del Mundial 2026

La periodista brasileña, radicada en Colombia desde hace varios años, vivirá su cuarta Copa del Mundo y, por lo mismo, le dijo a Marcela Monsalve qué no le puede faltar en su equipaje.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Consejo de Marina Granziera a Marcela Monsalve para el Mundial 2026
Consejo de Marina Granziera a Marcela Monsalve para el Mundial 2026
Foto: Instagram @marcelamonsalvem