Consejo de Marina Granziera a colega de Gol Caracol para empacar maleta del Mundial 2026

Así lo comentaron las periodistas en ‘Día a Día’, matutino de Caracol Televisión en el que hablaron de su preparación para el torneo más importante del fútbol, que comienza este jueves 11 de junio.

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Marcela Monsalve, que tiene ritual para los partidos de la Selección Colombia, cubrirá por primera vez un Mundial, lo que la tiene emocionada, tanto, que ni ha podido dormir bien, contó. Por lo mismo, los presentadores le preguntaron a Marina Granziera si le ha dado algún consejo a su colega para este cubrimiento.

La brasileña aseguró que la vallecaucana sabe muy bien lo que hace, pues ha demostrado que es toda una profesional, pero ambas revelaron que Marina le indicó que lo más indispensable es empacar un botiquín.

“Yo creo que, desde el inicio, desde que yo empecé a viajar, Mari me dijo lo supermegaimportante que te debes llevar en la maleta, como el kit de botiquín, porque los hombres son más relajados con eso. […] Mari me decía: ‘Llévate para todo, por si algún día te cae mal algo…’ Y eso sirve porque estando por fuera sí o sí algo te va a caer mal en la comida o las trasnochadas… hay que ir como muy preparado para no enfermarnos en esos días. Estar siendo prevenidos”, contó Marcela.





Marina agregó que ambas son muy cercanas y, por lo mismo, trabajan “en comunión todo el tiempo” y que los consejos van desde lo profesional hasta lo personal, pero de parte y parte.

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¿Dónde nació Marcela Monsalve, periodista del Gol Caracol?

Marcela Monsalve es oriunda de Cali, ciudad en la que creció y desarrolló su pasión por el fútbol desde muy temprana edad. La comunicadora social es egresada de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y comenzó su trayectoria profesional en medios deportivos regionales antes de llegar a la televisión nacional.

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Su vínculo con el deporte nació gracias a las visitas frecuentes al estadio Estadio Pascual Guerrero junto a su padre. En varias entrevistas ha contado que allí descubrió su interés por las transmisiones deportivas y por el trabajo de los narradores y periodistas que cubrían los partidos.

Su llegada a Noticias Caracol se produjo en 2023, cuando debutó como presentadora de la sección deportiva. Desde entonces ha participado en coberturas de las Eliminatorias Sudamericanas, torneos internacionales y partidos de la Selección Colombia.