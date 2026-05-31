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Luis Alfonso dice por qué asesinaron a su papá en Medellín y a qué edad lo perdió

Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular de Colombia, reveló por qué asesinaron a su papá en Medellín y a qué edad lo perdió. No andaba en buenos pasos.

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Cómo murió el papá de Luis Alfonso: lo perdió cuando era muy pequeño

El cantante de música popular habló de la tragedia que vivió cuando apenas era un bebé, y por la que no pudo crecer con un su padre, en ‘Los Informantes’, programa de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de may, 2026
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Luis Alfonso