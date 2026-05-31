Cómo murió el papá de Luis Alfonso: lo perdió cuando era muy pequeño

Luis Alfonso, que reveló que le volvió problema de salud con la muerte de Yeison Jiménez, contó que su papá fue asesinado en Medellín, porque fue una “persona que trabajó con la violencia”.

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“No tuvo mucha visión del futuro y en la época de la violencia perteneció a algunos combos de Medellín y lo mataron”, reveló el interprete de ‘Contentoso’. En una entrevista pasada con Eva Rey, el artista detalló que, cuando eso sucedió, él tenía 13 meses de nacido por lo que no pudo compartir tanto con su progenitor.

Crecer sin su papá fue mucho más doloroso cuando su mamá intentó rehacer su vida junto a un hombre que lo despreciaba y lo humillaba. “Ahí comenzó un martirio más en mi vida, porque el man no fue como buen padrastro. El señor era siempre como atarbáncito, fue una gon… prácticamente”, declaró el cantante.

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Detalló que cuando su padrastro se pasaba de tragos, golpeaba a su mamá y a él lo echaba de la casa y lo ponía a dormir en la calle. Luis Alfonso se cansó de los malos tratos y un día decidió irse. Por lo mismo, desde pequeño empezó a trabajar en los oficios que le salieran, siempre y cuando no se tratara de hacerle daño a nadie.

Cuando cargaba bultos, a los 12 años, conoció a una orquesta de iglesias y fiestas de pueblos y empezó a cantar con ella. Luego se dio cuenta de que quería vivir de la música e hizo de todo para que así fuera.

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Aunque no fue sencillo, porque tuvo que tocar muchas puertas, al final lo logró. Eso sí, siempre con el apoyo de su esposa y la familia de ella, que hasta les dio plata para comer, mientras él luchaba por su sueño.

¿Dónde vive actualmente el cantante Luis Alfonso?

Aunque nació en Popayán, Cauca, desde hace varios años está radicado en Medellín, tierra con la que se siente muy agradecido, por todas las oportunidades que le ha brindado. Y es que además de tener sangre antioqueña, su esposa es paisa, al igual que sus tres hijos.