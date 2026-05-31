Cambio en la programación del lunes 1 de junio por partido de despedida de Colombia

Caracol Televisión realizará algunos cambios en su programación este 1 de junio debido al cubrimiento especial de Noticias Caracol y a la despedida de la Selección Colombia antes de su viaje rumbo al Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos y Canadá. La jornada contará con modificaciones en varios espacios de la tarde y parte de la noche, mientras que algunos programas conservarán sus horarios habituales.

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Cómo queda la programación para este 1 de junio

Los horarios de la mañana se mantendrá sin cambios. Noticias Caracol iniciará su emisión desde las 5:30 a. m. y permanecerá al aire hasta las 9:00 a. m. Después continuará 'Día a Día', programa que estará en pantalla hasta las 11:30 a. m. Posteriormente, 'María la del Barrio' se emitirá hasta las 12:30 p. m.

Sin embargo, las modificaciones en la parrilla comenzarán desde el mediodía debido a la cobertura especial preparada por el canal. En ese sentido, Noticias Caracol tendrá una emisión extendida y estará al aire desde las 12:30 p. m. hasta las 4:00 p. m.





Luego de esa emisión especial, el canal continuará con la transmisión de Gol Caracol Colombia VS Costa Rica. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y hará parte de la programación de la tarde y la noche. La transmisión deportiva irá desde las 4:00 p. m, hasta las 8:00 p. m.

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Debido a estos cambios en la programación habitual, algunas producciones de la tarde no serán emitidas durante esta jornada. Entre los programas que saldrán temporalmente de la parrilla están ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’.

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Más adelante, una vez finalice el encuentro deportivo, Noticias Caracol regresará con una nueva emisión entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m. Después de ese espacio informativo continuará la transmisión de 'A Otro Nivel', programa que estará al aire hasta las 10:00 p. m.

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'Vecinos' ocupará la siguiente franja de entretenimiento y se emitirá hasta las 11:30 p, m. Finalmente, la programación del canal cerrará con la última edición de Noticias Caracol, emisión que irá hasta las 12:00 a. m.