Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Resultados de Elecciones 2026
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Programación por partido de Colombia 1 de junio, ¿darán ‘Tormenta de Pasiones’? - CaracolTV

Caracol Televisión reveló que hará algunos ajustes este lunes debido a la cobertura de Noticias Caracol posterior a las elecciones presidenciales y a la despedida de ‘La Tricolor’.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cambio en la programación del lunes 1 de junio por partido de despedida de Colombia

Caracol Televisión reveló que hará algunos ajustes este lunes debido a la cobertura de Noticias Caracol posterior a las elecciones presidenciales y a la despedida de ‘La Tricolor’.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de may, 2026
Comparta en:
Cómo quedó la programación para este 1 de junio en Caracol Televisión.
Cómo quedó la programación para este 1 de junio en Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión.