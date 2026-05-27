Ana Lucía Dominguez, de ‘Pasión de Gavilanes’, vuelve a país donde fue exitosa; no va sola

Ana Lucía Domínguez, célebre por participar en producciones como ‘Pasión de Gavilanes’, que le dio fama mundial, entre otras series en Colombia y el exterior, estaba radicada con su familia en Europa desde 2024.

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Sin embargo, su estadía en el ‘Viejo Continente’ llegó a su fin, según ella misma lo reveló, aunque aclaró que seguirá viviendo lejos de su patria junto al también actor Jorge Cárdenas, con el que lleva 18 años de relación, y a Luciana, hija de la pareja.

Dominguez, que antes de ir a suelo ibérico vivió en México, optó por el cambio, pese a no tener proyectos laborales distintos a sus propios negocios y emprendimientos, detalló la revista Vea.



Ana Lucía Domingiez regresa a EE. UU. con Jorge Cárdenas

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La publicación afirmó que la pareja se inclinó por ir a Miami, donde en el pasado habían vivido, pero sin la pequeña Luciana, que nació en España.

En la ‘Capital del Sol’, la artista espera continuar adelante con proyectos, como su propia marca de probióticos. Además, estará cerca de la cadena Telemundo, con la que ya ha trabajado antes y con la que manifestó tener canales de comunicación abiertos.

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De hecho, la mujer expresó ante Vea que las posibilidades de vincularse a una nueva producción audiovisual están sobre la mesa: “Ojalá se dé”.

Domínguez, que debutó en televisión a los 10 años de edad, tiene una extensa carrera en la que también ha participado en cine y teatro, apariciones que le han valido para ganar varios premios y galardones en Colombia y el exterior, como un India Cataliana, en el año 2000.

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