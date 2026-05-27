Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
EFÉ
Diomedes Díaz
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Dónde viven Ana Lucía Dominguez, de ‘Pasión de Gavilanes’, y Jorge Cárdenas; volvieron a Miami - CaracolTV

La actriz bogotana decidió mudarse con Jorge Cárdenas, su esposo, y Luciana, y su hija, con los que estaba viviendo en Madrid, España, donde cumplía algunos compromisos laborales. Ahora regresarán a la ciudad en la que ya tuvieron éxito en el pasado y donde esperan seguir adelante con sus proyectos artísticos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ana Lucía Dominguez, de ‘Pasión de Gavilanes’, vuelve a país donde fue exitosa; no va sola

La actriz bogotana decidió mudarse con su esposo y su hija, con los que estaba viviendo en Madrid, España, donde cumplía algunos compromisos laborales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de may, 2026
Comparta en:
Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez vuelven a vivir en Miami.jpg
Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez n en España.
Foto: Instagram @analuciado.