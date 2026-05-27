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Sonia Restrepo es jurado del reality que busca el reemplazo de Yeison Jiménez - CaracolTV

Sonia Restrepo concedió una entrevista en la que recordó con cariño al intérprete de 'Hasta la madre' e hizo un balance sobre las audiciones que ha podido apreciar.

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Viuda de Yeison Jiménez recordó al cantante en plena audición de 'La Banda del Aventurero'

Sonia Restrepo concedió una entrevista en la que recordó con cariño al intérprete de 'Hasta la madre' e hizo un balance sobre las audiciones que ha podido apreciar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de may, 2026
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Qué dijo Sonia Restrepo en las audiciones de 'La Banda del Aventurero'.
Qué dijo Sonia Restrepo en las audiciones de 'La Banda del Aventurero'.
Foto: Instagram @yeison_jimenez y La Kalle.