Viuda de Yeison Jiménez recordó al cantante en plena audición de 'La Banda del Aventurero'

Sonia Restrepo, Diva Jessurum, Yohan Usuga y Rafael Muñoz se encontraron para las audiciones que se están llevando a cabo con el objetivo de encontrar al nuevo cantante principal de 'La Banda del Aventurero', en la que anteriormente figuraba Yeison Jiménez.

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Tras estar retirada de redes sociales durante unos días, Restrepo concedió una entrevista para La Kalle, recordando de esta forma a su pareja sentimental, quien falleció en un trágico accidente de avioneta el 10 de enero de 2026 junto a su equipo de trabajo.

"Él se merece todo el amor del mundo. Fue un gran hombre, un gran artista y un ser humano que merece ser recordado con todo el cariño de todos los jimenistas y de todos los que gustan de su música", dijo durante la entrevista.

Asimismo, agradeció a todas las personas que la han apoyado a transitar estos meses de luto porque ha encontrado consuelo en sus palabras de aliento y en el cariño que le tenían al intérprete del género popular.





Sonia no pasó por alto el hecho de que se han sorprendido con la participación de mujeres en el concurso, por lo que se mostró muy orgullosa de que los fanáticos y artistas estén llevando propuestas innovadoras al escenario:

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"Me encantan las mujeres que se arriesgan, las mujeres fuertes, las mujeres seguras de sí mismas, que muestran su talento. Mucho talento, muy lindas, talentosas, carismáticas, una voz muy bonita. Muy completas como artistas", señaló.

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Durante la entrevista también se especificó que a partir de la convocatoria que se realizó por medio de redes sociales, se escogieron a 129 participantes para que se presentaran en vivo y mostraran su talento frente al jurado calificador. Para esta selección también ayudaron los integrantes de la misma banda.

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Con base en estos preseleccionados, entre los cuatro jurados deben ponerse de acuerdo para elegir a las personas que creen que merecen pasar al siguiente filtro y así estar más cerca de dar con el nuevo vocalista del equipo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos le mandan mensajes de aliento a Restrepo, otros se muestran interesados en conocer quién será la nueva estrella de este conjunto musical.