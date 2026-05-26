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Qué obsesión de Diomedes Díaz dejó traumatizado a Rafael Santos, su hijo

Obsesión que le nació a Diomedes Díaz luego de ver una película infantil dejó traumatizado a Rafael Santos, su hijo, y él cuenta por qué. Todos los detalles, acá.

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Obsesión de Diomedes Díaz tras ver película infantil dejó “traumatizadito” a Rafael Santos

El hijo de ‘El Cacique de La Junta’ habló de varias excentricidades que tenía su padre, entre ellas, una que le surgió luego de ver ‘101 Dálmatas’, icónica producción de Disney.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de may, 2026
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Obsesión de Diomedes Díaz tras ver película
Obsesión de Diomedes Díaz tras ver película
Foto: Caracol Televisión