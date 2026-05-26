Obsesión de Diomedes Díaz tras ver película infantil dejó “traumatizadito” a Rafael Santos

Rafael Santos contó en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, que luego de ver la película su papá quedó “enganchado” con la idea de tener esa misma cantidad de Dálmatas e, incluso, la superó, pues llegó a tener casi 200 perros de esa raza.

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No obstante, la experiencia resultó ser “traumática” para el hijo de Diomedes Díaz, que reveló que le dice el ‘Cacique’ cuando se le aparece, pues él se encargaba del aseo de los animales.

“Eso fue traumático porque el que tenía que hacer el aseo era yo. Y por eso, pues yo tengo todos los animales y los quiero todos, pero a los perros les tengo un respeto, porque pues crecí bañándolos, limpiándoles sus heces y yo lo hacía con amor porque me gustaba, pero ya fui creciendo y dije: ‘Sí soy pendejo; si había quién podía hacer eso en la casa, y yo me pedí el trabajo’”, declaró el también cantante de Vallenato.

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Por lo mismo, ahora a Rafael Santos no le gusta tener perros de mascota. “Por eso quedé traumatizadito”, confesó en el pódcast.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz?

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A diferencia de su papá, Rafa Santos es hombre de una sola mujer, aunque antes de casarse (cuando era muy joven) tuvo varias novias, relató en ‘Historias con Ritmo’. Con su esposa, Margarita, tuvo un solo hijo, que nació en Bogotá, ciudad a la que él siente como propia.

“Yo decidí casarme a temprana edad porque yo quería tener mi lugar de equilibrio emocional desde temprana edad, porque mi familia, la que he construido, mi esposa es de Medellín, mi hijo de Bogotá, yo de Valledupar, ha sido como el equilibrio emocional de mi vida. Es como la brújula de mi vida. Mi esposa, Margarita, a quien respeto, valoro y amo con todo mi corazón, ha sido la brújula de mi vida, ha sido quien me ha ayudado a pensar para progresar en esta vida musicalmente y en la vida también", declaró el artista.