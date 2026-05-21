Dónde vive Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz: lleva años en popular localidad de Bogotá

Rafael Santos, que es amante de los relojes costosos, contó varios detalles de su vida junto a Diomedes Díaz, como que su papá lo trajo de Valledupar a Bogotá, a la edad de 13 años, para que terminara sus estudios primarios y secundarios, y así subir el nivel académico; desde entonces se enamoró de la ciudad.

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De hecho, el cantante aseguró en ‘Historias con Ritmo’ que se considera un “rolito de los que viven en Suba”, localidad de la ciudad muy popular por ser una de las más grandes, pues siempre le ha gustado vivir en ese sector.

“Yo amo Bogotá porque Bogotá me recibió. […] Ya son 33 años viviendo en Bogotá, mi cédula la saqué aquí, mi primer producido musical, mi historia musical comenzó aquí”, declaró el artista.

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Diomedes, dijo su hijo mayor en el pódcast, entonces le dio 10.000 dólares, 5.000 para que empezara su proyecto y otros 5.000 para que celebrara, pero le advirtió que no habría otro Diomedes, “porque las cosas únicas las hace Dios”.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Diomedes Díaz?

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El reconocido cantante vallenato colombiano Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 en la ciudad de Valledupar, Colombia. La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de múltiples complicaciones de salud que venía padeciendo desde años atrás.

Las autoridades descartaron que se tratara de una muerte violenta. El entonces director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, explicó que el artista falleció por “alteraciones cardiovasculares y pulmonares”, además de patologías enfisematosas e hipertrofias cardíacas. Los estudios toxicológicos también descartaron la presencia de sustancias que hubieran provocado directamente su muerte.

