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Dónde vive Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz: lleva años en zona de Bogotá

Dónde vive Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz. El cantante lleva años viviendo en una popular localidad de Bogotá, capital de Colombia, que siente como su propia ciudad.

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Dónde vive Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz: lleva años en popular localidad de Bogotá

El primogénito de ‘El Cacique de La Junta’ se radicó hace tiempo en la capital colombiana, ciudad a la que llegó cuando era joven para culminar sus estudios, contó en el pódcast ‘Historias con Ritmo’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de may, 2026
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Dónde vive Rafael Santos