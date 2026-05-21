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Fabián Ríos, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, pide oraciones por actor Francisco Bolívar - CaracolTV

El actor Fabián Ríos, integrante de 'Sin senos sí hay paraíso', pidió a sus seguidores que eleven oraciones por la situación de Francisco Bolívar, su amigo y compañero de grabaciones.

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Fabián Ríos, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, pide orar por situación de Francisco Bolívar

El actor sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos de la producción audiovisual con el mensaje que publicó en redes sociales dedicado a su compañero y amigo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de may, 2026
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