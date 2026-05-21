Fabián Ríos, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, pide orar por situación de Francisco Bolívar

Fabián Ríos, uno de los integrantes del elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’, emitió el 20 de mayo de 2026 un sentido texto dedicado al también actor Francisco Bolívar, sobrino del libretista y exsenador Gustavo Bolívar.

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El popular ‘Pacho’ hacía parte de las grabaciones de la serie, pero fue reemplazado en pleno rodaje por David Trejos, encargado de interpretar su mismo personaje y hombre que ya ha tenido apariciones en otras producciones, como ‘La mamá del 10’, de Caracol Televisión.

Y aunque no han sido públicos los motivos por los cuáles Bolívar fue apartado de su papel, al parecer todo obedece a un tema que requiere atención especial, según lo dio a entender Fabián Ríos en su publicación.

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Fabián Ríos, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, pide oraciones por Francisco Bolívar

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, fue la introducción del particular mensaje.

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Posteriormente, el actor encomendó a su amigo: “Por ese por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz, mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros sus compañeros”.

Y solicitó a sus seguidores rezar por el bien de Bolívar: “Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mí nene ‘Pachito’, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”.

Finalmente, dio a entender que lo que ocurre no es fácil: “Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi ‘Pachito’ hermoso”.

La serie en cuestión ya había sido noticia semanas atrás por un ataque de hombres armados durante una jornada de grabación en el centro de Bogotá, hecho en el que 2 personas perdieron la vida.

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