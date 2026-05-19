Así fue como Diomedes Díaz “perdió su ojo totalmente; lloraba en el piso del dolor”

Diomedes Díaz podría estar celebrando su cumpleaños 69 el próximo 26 de mayo de 2026. Sin embargo, su fallecimiento el 22 de diciembre de 2013 dejó un espacio difícil de llenar en el vallenato de Colombia, donde nadie ha podido alcanzar los niveles de éxito y fama que este dejó.

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Por ello, por la cercanía de la fecha en la que se celebraba su cumpleaños, salieron a flote varios aspectos de su vida personal que ya fueron olvidados o que no fueron conocidos, principalmente por las nuevas generaciones, que aún gozan con sus interpretaciones.

Al tratarse de un hombre polémico, otros temas, como sus quebrantos de salud, no tuvieron el mismo despliegue informativo. Sin embargo, hechos como la pérdida de su ojo derecho fueron situaciones que marcaron su trayectoria.

Al respecto, en el minuto 22:00 del programa ‘Expediente Final’, de Caracol Televisión, hablaron Rafael Santos Díaz, uno de sus hijos y heredero de su historia musical, así como el acordeonero Iván Zuleta, testigos de primera mano de las dificultades que debió pasar el popular ‘Cacique de La Junta’.



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¿Cómo perdió Diomedes Díaz su ojo derecho?

Todo empezó en la juventud del artista, cuando un amigo le lanzó de manera accidental una piedra al ojo mientras bajaban mangos de un árbol. De ahí en adelante perdió la visión, pero luego vinieron más dificultades.

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“A mi papá lo operaron de corazón abierto, de la prótesis del ojo que tenía, de hernia discal, de la vesícula...”, relató Rafael Santos sobre las diferentes complicaciones que tuvo su padre.

En ese sentido, el que entró en más detalles fue Iván Zuleta, que narró el momento de la pérdida definitiva: “Diomedes vivió de prueba en prueba. Cuando él estaba huyendo [por el caso de la muerte de una mujer llamada Doris Adriana Niño], perdió el ojo totalmente. Le quedó un ojo negro y uno blanco”.

Y agregó que lo más duro llegó después: “Luego va a Bogotá para hacerse una cirugía para que le incrustaran una prótesis del color de la retina. Y yo veía a Diomedes que lloraba en el piso, el dolor era insoportable, lloraba como un niño”.

Fue así como finalmente, el ‘Cacique’ terminó solo con un ojo y motivo por el que la apariencia de tener “un ojo apagado”, como se decía popularmente, fue característica en él.

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No obstante, esta fue una adversidad que no le impidió desarrollar la carrera más grande del vallenato, pues su desenvolvimiento en el escenario siempre fue el mejor.

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