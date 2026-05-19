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Por qué Diomedes Díaz perdió un ojo, cómo perdió el ojo derecho - CaracolTV

Diomedes Díaz atravesó varias dificultades de salud que muchos ignoran, cómo la perdida de su ojo derecho, algo doloroso, pero que muchos de sus seguidores vivían encantados con sus composiciones y su música.

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Así fue como Diomedes Díaz “perdió su ojo totalmente; lloraba en el piso del dolor”

El cantante atravesó varias dificultades de salud que muchos ignoran, pues parte de sus seguidores vivían encantados con sus composiciones, pero desconocían otros aspectos de su intimidad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de may, 2026
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Diomedes Díaz, así perdió su ojo derecho.