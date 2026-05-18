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Actriz que hizo de María en ‘Padres e Hijos’ se llama Valeria Celis y truinfa EE. UU.; - CaracolTV

Una de las actrices que tuvo la serie de TV 'Padres e Hijos' se retiró de la actuación y ahora triunfa en el mundo financiero de Estados Unidos. Haydée Ramírez, que interpretó a Gabriela en el mismo programa, habló con ella en Estados Unidos y contó cómo es su actualidad. A esto se dedica.

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Actriz de ‘Padres e Hijos’ dejó la TV y hoy truinfa en el mundo financiero de EE. UU.

La artista se retiró por completo de la industria del entretenimiento, en la que empezó a temprana edad, para darle un giro radical a su vida y desempeñarse en otro campo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de may, 2026
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'Padres e Hijos', Haydée Ramírez (Gabriela) contó qué pasó con la actriz que interpretó a María.jpg