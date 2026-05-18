Actriz de ‘Padres e Hijos’ dejó la TV y hoy truinfa en el mundo financiero de EE. UU.

‘Padres e Hijos’ fue una serie que sirvió de escuela y de punto de partida para la carrera de muchos actores jóvenes de Colombia, pues su temática familiar en la que se recreaban situaciones propias de los adolescentes era ideal para la particIpación de nuevos talentos.

Mira también: Qué fue de Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’; empezó "de cero" en otro país y volvió



Y aunque varios de ellos se consolidaron en la actuación, hubo casos de quienes optaron por tomar otro rumbo, como ocurrió con una de las integrantes más pequeñas del elenco.

Se trata de Valeria Celis, que interpretó a María, una niña que entró al programa cuando estaba recién nacida y que actualmente es una mujer independiente que encontró el éxito en el exterior.

Actriz de ‘Padres e Hijos’ hoy triunfa en EE. UU.

La encargada de dar testimonio sobre la actualidad de la joven fue Haydée Ramírez, que en el dramatizado interpretó a Gabriela, madre de familia y de la bebé María.



Ramírez contó en el pódcast ‘Historias con ritmo’ a qué se dedicó cuando se acabó la serie y reveló que siguió teniendo contacto con Celis. Incluso, señaló que recientemente la visitó y manifestó que la vida le sonríe lejos de las tablas.

Publicidad

“Me vi con ella hace un par de meses, que estuve de vacaciones. Verla a me removió muchas cosas bonitas porque hoy en día ella no es actriz, trabaja en una fiduciaria, está haciendo una maestría, es una mujer independiente, vive sola, maneja, se desenvuelve perfectamente en un país como EE. UU., y verla así de bien, de adulta y de independiente, me produce mucho amor”, detalló.

Y explicó el motivo por el cual continúan siendo tan cercanas: “Ella llegó a trabajar como de 4 meses, entonces le cambié pañales, le di tetero, la bañé, le enseñé a comer algunas cosas y la mamá era muy dispuesta a preguntarme qué hacer cuando a la niña la empezaron a llamar para otros proyectos”.

Publicidad

Hay que tener en cuenta que la diferencia de edad que había entre los actores dificultaba que los vínculos perduraran, ya que varios eran menores, mientras que los más consagrados ya estaban en su periodo de madurez, por lo cual se tornaba complejo para ellos compartir espacios en común afuera de las jornadas de grabación.

Mira también: Desplante de “artista gigantesco” a banda colombiana Monsieur Periné; “todo estaba listo”