Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’, y la muerte de su hijo: “Lo encontré en coma”

Haydér Ramírez fue una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana gracias a su participación durante un década en ‘Padres e Hijos’, serie en la que interpretó a una madre de familia que enfrentaba todo tipo de problemáticas.

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Sin embargo, el episodio más fuerte debió afrontarlo en la vida real, pues su hijo Gustavo murió luego de luchar desde muy pequeño contra afectaciones relacionadas con ansiedad y depresión.

Al respecto, la artista habló en el pódcast ‘Historias con ritmo’, de Caracol TV, en donde dio testimonio sobre cómo fue la perdida de su ser querido y lo que ha hecho para salir adelante tras dicha calamidad.

“Lo encontré en coma”: Haydée Ramírez, sobre muerte de su hijo

La vallecauana comentó que luego de que ‘Padres e Hijos’ llegara a su fin optó por establecerse en Estados Unidos para empezar “de cero”, estudiar inglés y transitar por ciudades como Miami y Los Ángeles.



Sin embargo, urgencias en Colombia la hicieron volver para hacerse cargo, ya que a su mamá le dio cáncer de seno y su hijo requería de su presencia.

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Fue así como indicó que lo acompañó en sus últimos años: “Él venía en un proceso de recuperación importante. Nos fuimos a Subachoque un tiempo largo, fue un tiempo maravilloso porque estuvimos muy cerca y me contó muchas cosas. Luego, se sintió mejor para reincorporarse a trabajar y estábamos en proceso de pintar su apartamento”.

Y aunque todo parecía ir por buen camino, el triste desenlace finalmente se presentó: “Un día llegué [a su apartamento] y estaba en coma. Ahí empezó la parte difícil de llevarlo a la clínica; no se despertó en 2 semanas y después murió”.

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En ese sentido, apuntó que todo fue inesperado si se tiene en cuenta que el joven “tenía toda la intención de recuperarse”. Esto la llevó a buscar respaldo en un “grupo de ayuda” que la “sostuvo en un proceso de 8 años”

Pero todo no paró ahí, ya que la mujer quiso cerrar algunos asuntos pendientes que tenía con su hijo y gracias a una vidente se comunicó con él justo después de su deceso: “Eso hizo que yo saliera muy tranquila”.

Por último, agregó que sigue vinculada al grupo de apoyo que la acogió porque el duelo siempre vuelve y añadió que allí les da la mano a otras personas. Incluso, lanzó un libro llamado ‘Días raros’ para acompañar a quienes pasan por algo así.

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