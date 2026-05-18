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Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’: ¿cómo fue la muerte de su hijo? - CaracolTV

Haydée Ramírez, actriz que estuvo 10 años en ‘Padres e Hijos’, contó en el pódcast 'Historias con ritmo', de Caracol Televisión, cómo fue la muerte de su hijo Gustavo. Dijó cómo lo encontró, de qué murió y lo que vino después.

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Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’, y la muerte de su hijo: “Lo encontré en coma”

El doloroso hecho ocurrió hace 8 años y ha servido para que la reconocida actriz transite un camino de superación en el que también ayuda a otros en situaciones similares.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de may, 2026
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