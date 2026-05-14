Qué fue de Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’; empezó "de cero" en otro país y volvió

Haydée Ramírez salió del radar de muchos televidentes luego de una década en 'Padres e Hijos', producción en la que se mostró una madre de familia que se encargaba de resolver diversas situaciones cotidianas en capítulos que aún se pueden ver.

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Sin embargo, con el fin de la serie, su vida tomó otro rumbo, tal y como lo comentó en ‘Historias con ritmo', pódcast de Caracol Televisión en el que hizo un detallado recuento sobre lo que afrontó después de su largo ciclo en el programa, algo que no le fue fácil de asumir.



“Fue duro, impactante, un duelo, porque es romper una rutina de muchos años”, apuntó en inicio. Y agregó que hizo de dicha situación una oportunidad para cambiar su cotidianidad.

¿Qué hizo Haydée Ramírez luego de salir de ‘Padres e Hijos’?

La vallecaucana contó que partió de Colombia en busca de un cambio: “Me fui a Estados Unidos porque quería empezar de nuevo. Quería probar que podía hacer una carrera desde cero. Mis hijos ya eran profesionales y me fui un tiempo. Empecé a trabajar en Miami, después estuve en Los Ángeles y me puse a estudiar inglés”.

No obstante, tuvo que volver a su país por asuntos urgentes: “Se enfermaron mi mamá y mi hijo. A mi mamá le dio cáncer de seno y mi hijo, con su ansiedad y depresión, requería más presencia mía en ese momento. Puse en la balanza qué pesaba más si mi carrera o mi familia y decidí que mi familia”.



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Posteriormente, su hijo falleció y optó por servir a los demás: ”Escribí un libro que considero un manual de apoyo, de ayuda en momentos difíciles. Se llama ‘Días raros’, es un aporte para alguien que esté pasando por un proceso de duelo y se quiera sentir acompañado”.

Por otra parte, en Subachoque, Cundinamarca, municipio cercano a Bogotá en el que tiene su lugar de residencia, asumió la dirección ejecutiva de Prosubachoque, fundación que “trabaja en función de las comunidades”, según indicó.

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Y añadió: “Tenemos una emisora comunitaria que queremos posicionar. Eso me ocupa mucho ahora. Estoy muy activa, con muchas cosas y temas pendientes para la comunidad”.

Finalmente, aclaró que no se ha olvidado de la tablas: “La actuación sigue ahí, estoy escribiendo y participando en una convocatoria para rodar un cortometraje”.

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