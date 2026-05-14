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Qué pasó con Haydée Ramírez, de Padres e Hijos; estuvo en EEUU y volvió a Colombia

Se trata de una de las actrices más representativas del icónoco programa de televisión, al que perteneció por 10 años interpretando el papel de Gabriela.

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Qué fue de Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’; empezó "de cero" en otro país y volvió

Se trata de una de las actrices más representativas del icónoco programa de televisión, al que perteneció por 10 años interpretando el papel de Gabriela.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de may, 2026
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Haydée Ramírez interpretó a Gabriela en 'Padres e Hijos'.jpg