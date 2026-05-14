Viuda de Yeison Jiménez se dirigió por primera vez a los fans de 'El Aventurero'

Desde que el 10 de enero se conoció la muerte del intérprete de temas como 'Ni tengo ni necesito', 'Ya no mi amor', 'Tengo ganas', 'Por qué la envidia' y 'Vete'; muchos fanáticos han estado atentos a las actualizaciones tanto de su equipo de trabajo, como de la familia. De hecho, hace poco se conoció la primera entrevista de Sonia Restrepo tras el deceso de su esposo.

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Mensaje de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, a sus seguidores

En una de las últimas publicaciones visibles en la cuenta de Instagram de Jiménez, su equipo publicó una galería de fotos en donde expusieron su nueva colección Legado. Se trata de una gorras diseñadas especialmente para recordar al artista y honrar su memoria; por lo que Restrepo no dudó en dejarles un mensaje a los usuarios de Internet que han estado atentos a todas las actualizaciones.



"Queridos Jimenistas de ♥️ (...) Infinitas gracias por su amor, apoyo y paciencia, 🥹 no ha sido fácil el tema de personas malintencionadas que atacan el sitio web. 🙏🏻♥️. Dios los bendiga", escribió.





Las reacciones de los admiradores no tardaron, pues muchos le expresaron su admiración por la forma en que ha enfrentado la pérdida y también destacaron la unión de la familia de Jiménez luego de su deceso: "Dios los acompañe y continué bendiciendo el legado de Yeison 🥹✨🙏🏻", "Gracias, para nosotros los seguidores tener un recuerdo es más que un gran homenaje🙏🫶❤️", "Mujer guerrera y resiliente", son algunos de los mensajes que le dejaron.

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Es necesario mencionar que durante su paso por 'Se Dice De Mí' y 'Expediente Final' Sonia se sinceró acerca de cómo inició su historia de amor con el exponente de la música popular, cómo fue la relación de él con su hija mayor (fruto de una relación anterior de ella), y cómo se enteró de la noticia del accidente de avioneta de su pareja mientras estaba cocinando un pastel junto a su hija.

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Mira aquí los episodios:

El manzanereño falleció en Boyacá, donde también perdieron la vida miembros de su equipo de trabajo: Jefferson Osorio, el booking mánager; Weisman Mora, el fotógrafo; Óscar Marín, el personal mánager; Juan Manuel Rodríguez, el productor visual; y el piloto Fernando Torres.

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