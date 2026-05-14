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Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, les dedicó mensaje a sus fans - CaracolTV

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, les agradeció a los seguidores de 'El Aventurero' por el apoyo que le han dado a la nueva colección de gorras del artista. Esto dijo.

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Viuda de Yeison Jiménez se dirigió por primera vez a los fans de 'El Aventurero'

Tras conceder su entrevista para 'Se Dice De Mí' y 'Expediente Final' con Diva Jessurum y hablar sobre el cantante de música popular, Sonia Restrepo apareció en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de may, 2026
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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, les dedicó emotivo mensaje a los fans de 'El Aventurero'.