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Guajira, del 'Desafío', se realizó cambio de look y se despidió de Bogotá - CaracolTV

Guajira, exparticipante del 'Desafío' y novia de Kevyn, se despidió de Bogotá y mostró en redes el radical cambio de look al que se sometió con Yadi de Brulee.

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Guajira, del 'Desafío 20 años', cerró importante ciclo con radical cambio de look

La Súper Humana apareció en redes sociales para agradecer a Bogotá, mostrar su proceso de mudanza y despedirse de su anterior imagen con la ayuda de una famosa estilista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de may, 2026
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Guajira, del 'Desafío', se sometió a radical cambio de look y recibió elogios.