Guajira, del 'Desafío 20 años', cerró importante ciclo con radical cambio de look

Kelly Ríos, más conocida como Guajira en el reality de los colombianos, volvió a dar de qué hablar en redes sociales al mostrar el cierre de una etapa en su vida y lo agradecida que se siente con Bogotá por haberle dado la posibilidad de crecer profesionalmente y abrirse puestas en el ámbito laboral.

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En las historias de Instagram, la creadora de contenido digital mostró su proceso de mudanza, aunque no especificó dónde vivirá: "Gracias, Bogotá. Gracias por este hogar que me sostuvo incluso en mis días más rotos. Entre estas paredes viví versiones de mí que jamás volverán a existir. Aquí aprendí que crecer también duele, que hay despedidas que cambian de piel y silencios que transforman el alma", escribió.

Cómo quedó Guajira, del 'Desafío', tras radical cambio de look

La influenciadora fitness visitó a Yadi, una destacada estilista colombiana, para que le realizara un cambio de look que fuera compatible con este nuevo momento en su vida. Según explicó, hace un año no se había hecho el color y durante este tiempo se realizó varios procesos, incluido el uso excesivo de cera para realizarse el clean look. Tras una revisión de la hebra capital, se llegó a la conclusión de que estaba sano y que podría realizarse el proceso sin inconvenientes.

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"En el contorno no se te armaba la onda, eso es por falta de hidratación o por daño. Acá ya tienes tu onda súper linda (...) En general tienes el cabello muy lindo. Vamos a darle brillo y a crear un tono muy hermoso", le dijo la profesional a la exparticipante del programa de Caracol Televisión.

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Una vez terminado el proceso, procedieron a maquillarla para que luciera frente a las cámaras su radical cambio de imagen.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante su nueva imagen no se hicieron esperar: "Espectacular 🙌❤️👏", "Por fin una crespa. Quedó hermosa 😍", "Amo ver efectos de color en rizadas ❤️🙌🔥", "❤️❤️demasiado pro en una sesión", "La espalda y el pelo 😮‍💨❤️‍🔥", "Amo el resultado😍😍", "La verdad es que esas dos hermanas trabajan demasiado lindo", "Qué resultado tan espectacular", son algunos de los mensajes que se destacan.