Guajira, refuerzo de Kevyn en el 'Desafío', volvió a hablar del asesinato de su padre

La creadora de contenido digital y exparticipante del reality de los colombianos volvió a llamar la atención en las plataformas digitales al realizar una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que mostró no solo fotos de su niñez, sino que también reveló cómo han cambiado algunos aspectos de su vida y de qué forma ha podido cumplir sueños gracias a su perseverancia.

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Guajira, del 'Desafío', recordó el asesinato de su padre

Luego de contarle a su "niña interior" que ahora es presentadora de televisión, tiene un carro y que el deporte la ha llevado a participar en competencias internacionales, Ríos se sinceró sobre qué ha pasado en su vida familiar, especialmente desde que se enteró de la ausencia de su padre.



"¿Y te encontraste a mi papá en la Policía?", preguntaba su versión niña, a lo que su versión adulta contestó: "A papá lo asesinaron en la Policía, y mi mamá no me dejó ir. Ahora soy abogada y trabajo con mis redes sociales".



Esta no es la primera vez que la Súper Humana se pronuncia sobre la muerte de su progenitor, pues en 2024 concedió una entrevista para el programa de entretenimiento 'La Red' en donde confesó que experimentó esta pérdida cuando tan solo tenía 4 años, lo que hizo que su mamá se hiciera cargo del hogar, así como también de ella y su hermana. Años después, tuvo un padrastro que se dedicaba a trabajar como abogado, por lo que desde muy joven fue motivada a estudiar leyes y apostar por un cargo en el sector público.

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A pesar de que se graduó y obtuvo su "cartón", como ella misma llama al título, encontró en la actividad física y las plataformas digitales su verdadera pasión, de manera que se ha encargado de inspirar a más personas con su historia de vida y da consejos para mantener un estilo de vida saludable.

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Guajira participó en dos ediciones del programa de Caracol Televisión. La primera de ellas fue en 2023 cuando compitió contra Aleja en la Gran Final y perdió, y la segunda fue en 2024 cuando accedió a ser la dupla de Kevyn en la etapa final del formato, ayudándole de esta forma a quedarse con el premio mayor.

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