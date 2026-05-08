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Qué dijo Guajira, del 'Desafío 2023 y 2024', sobre la muerte de su papá - CaracolTV

Kelly Ríos, más conocida como Guajira por los fans del 'Desafío', apareció en su cuenta oficial de Instagram para recordar los momentos más importantes que han marcado su vida.

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Guajira, refuerzo de Kevyn en el 'Desafío', volvió a hablar del asesinato de su padre

Kelly Ríos apareció en su cuenta oficial de Instagram para recordar los momentos más importantes que han marcado su vida, incluido la pérdida de su padre cuando era niña.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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Qué dijo Guajira, exparticipante del 'Desafío', sobre la muerte de su papá.