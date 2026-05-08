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De qué murió la influencer 'La Barbie Humana', Barbara Jankavski, en Brasil - CaracolTV

Pese a que las autoridades habían revelado un reporte inicial detallando la causa del deceso de la influenciadora, su familia solicitó una exhumación teniendo en cuenta algunas lesiones en su cuerpo.

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Confirman causa de muerte de 'La Barbie Humana': cuerpo de la influencer fue exhumado

Pese a que las autoridades habían revelado un reporte inicial detallando la causa del deceso de la influenciadora, su familia solicitó una exhumación teniendo en cuenta algunas lesiones en su cuerpo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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De qué murió la influenciadora brasilera 'La Barbie Humana'.