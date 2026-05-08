Confirman causa de muerte de 'La Barbie Humana': cuerpo de la influencer fue exhumado

El 2 de noviembre de 2025, el mundo del entretenimiento conoció la muerte de Barbara Jankavski, una famosa creadora de contenido digital conocida como 'La Barbie Humana' en las plataformas digitales. El hecho tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil. De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 31 años fue encontrada sin vida en la propiedad del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años.

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Campos, según CNN, le habría indicado a la justicia que estuvo toda la noche con la influenciadora debido a que había contratado sus servicios sexuales. Ambos habrían consumido sustancias y el hombre, al ver que su compañera no respondía, decidió comunicarse de inmediato con las autoridades.



Confirman la causa de muerte de 'La Barbie Humana'

Luego de exhumar el cuerpo, tal como lo solicitó la familia de la mujer, la Policía Científica Forense de São Paulo emitió un nuevo informe confirmando que el deceso se había producido por un ataque al corazón.

Es necesario mencionar que hace un par de meses se dictaminó que Jankavski había presentado un ataque cardiaco derivado del consumo de cocaína; sin embargo, su defensa solicitó ahondar en la investigación y volver a analizar en cuerpo, argumentando que se evidenciaban algunas marcas por posible asfixia o estrangulamiento. La exhumación tuvo lugar el pasado 3 de febrero y, aunque no hubo mayores cambios en los nuevos resultados, se sabe que la Policía Civil continuará investigando el caso como una muerte sospechosa.

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Quién era 'La Barbie Humana'

Barbara Jankavski es una creadora digital que recoge más de 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbraba a compartir contenido relacionado con su estilo de vida saludable y algunas excentricidades. La mujer obtuvo reconocimiento debido a que se sometió a casi 30 cirugías estéticas para parecerse a la muñeca de Mattel.



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Las reacciones por parte de sus seguidores luego de la noticia de su deceso no se hicieron esperar, pues acudieron a las plataformas digitales en su momento para lamentar el hecho: "Descansa en paz diva, viviste un poco de la vida que siempre quisiste, y eso nos reconforta un poco 😢", "Dios mío, qué triste, me gustó mucho su contenido. Que descanses en paz 😢", son algunos de los mensajes que aún permanecen visibles.

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