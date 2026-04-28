Murió exparticipante de 'La Voz', en trágico accidente de tránsito, a los 24 años

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Dylan Carter, un artista que se presentó a 'La Voz Estados Unidos 2023' y se posicionaba como una de las promesas de la industria musical. El hecho se registró el pasado sábado 25 de abril en un carretera de Carolina del Sur, Estados Unidos, en medio de hechos que aún son materia de investigación para las autoridades.

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De qué murió Dylan Carter, exparticipante de 'La Voz 2023'

De acuerdo con los reportes difundidos por el portal noticioso TMZ, el cantante se encontraba conduciendo un Tesla Sedan 2026 por la Ruta 21 de Estados Unidos poco después de las 11:00 p. m. cuando de pronto perdió el control del vehículo en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. El carro en el que se movilizaba el joven de 24 años se estrelló contra un poste y una cerca hasta terminar volcado.



Las autoridades aseguraron que Carter iba solo en el vehículo y llevaba puesto el cinturón de seguridad. Asimismo, aclaró que fue trasladado a un centro asistencial donde el cuerpo médico intentó salvarle la vida; sin embargo, no tuvo éxito debido a la gravedad de las lesiones.

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Cómo fue la Audición a Ciegas de Dylan Carter en 'La Voz 2023'

El joven compartió en su cuenta oficial de Instagram el video de su encuentro con los jurados del formato (Blake Shelton, Kelly Clarkson, Niall Horan y Chance the Rapper), recordando que todos giraron sus asientos porque quería competir por quedarse con su voz en sus respectivos equipos.





"¿A quién elegirían ustedes? ¡Sintonicen The Voice para ver a quién elijo como mi entrenador", escribió junto al clip en aquella ocasión.

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Tras su paso por el formato musical, se enfocó en su carrera artística, especialmente en potenciar sus redes sociales, donde frecuentemente publicaba contenido cantando. Los fanáticos se han tomado sus últimas publicaciones para desearle fuerza a sus seres queridos para enfrentar la pérdida y también han recordado sus mejores momentos en el programa de televisión.

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"He sido un seguidor silencioso durante 3 años y mi corazón está destrozado. Descansa tranquila, dulce alma. Dios bendiga a tu familia. QEPD💔🕊️", "Es tan triste escuchar la noticia de tu muerte. Mi corazón, amor y oraciones están con todos los que te conocieron y te amaron. QEPD Dylan", son algunos de los mensajes que se destacan.