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Murió Dylan Carter, exparticipante de 'La Voz 2023', en accidente de tránsito - CaracolTV

El concursante hizo girar a todos los jurados durante su Audición a Ciegas y se posicionó como una de las promesas de la industria musical. Esto se sabe sobre su deceso.

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Murió exparticipante de 'La Voz', en trágico accidente de tránsito, a los 24 años

El concursante hizo girar a todos los jurados durante su Audición a Ciegas y se posicionó como una de las promesas de la industria musical. Esto se sabe sobre su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Murió Dylan Carter, exparticipante de 'La Voz', en trágico accidente.