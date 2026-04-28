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Dónde quedó el arma con el que asesinaron a la exreina Carolina Flores en México - CaracolTV

La joven de 27 años fue hallada sin vida por las autoridades en el sector de Polanco, Ciudad de México, luego de que su esposo hiciera el reporte sobre lo ocurrido en su propia vivienda.

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Caso Carolina Flores: dónde quedó el arma con el que acabaron con la vida de la exreina

La joven de 27 años fue hallada sin vida por las autoridades en el sector de Polanco, Ciudad de México, luego de que su esposo hiciera el reporte sobre lo ocurrido en su propia vivienda.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Dónde quedó el arma con la que acabaron con la vida de la exreina Carolina Flores en México.