Caso Carolina Flores: dónde quedó el arma con el que acabaron con la vida de la exreina

La investigación por la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza conocida por su participación en Miss Teen Universe Baja California, ha revelado nuevos elementos que orientan el curso del caso en Ciudad de México. Según los reportes disponibles, la principal sospechosa sería su suegra, identificada como Érika Herrera, quien presuntamente habría accionado un arma de fuego y realizado varios disparos contra la víctima.

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En ese contexto, la difusión de un video ha añadido información relevante para las autoridades. En dicho material se observa el momento del ataque; sin embargo, no se evidencia una discusión previa entre las involucradas. Este aspecto ha sido considerado dentro de las líneas de análisis, ya que la ausencia de confrontación visible podría sugerir una acción planificada.

Dónde quedó el arma con el que acabaron con la vida de Carolina Flores

De acuerdo con los reportes preliminares, Herrera habría dejado el arma utilizada en el mesón de la cocina antes de abandonar el lugar. Posteriormente, habría salido del apartamento, abordado un taxi y huido de la escena. Este elemento resulta clave dentro del proceso, ya que el arma permitirá a las autoridades adelantar peritajes y obtener información que contribuya a la reconstrucción de los hechos.

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El caso también involucra al esposo de Carolina Flores, quien fue la persona que realizó la denuncia un día después de lo ocurrido. Este retraso en la notificación, sumado a algunas inconsistencias detectadas en su relato, ha llevado a que la Policía lo incluya dentro del grupo de personas bajo observación. Según indicó, la demora se debió a que estaba grabando videos dirigidos a su bebé, con el propósito de dejar registro en caso de que su situación legal presentara cambios.

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En consecuencia, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, considerando tanto las evidencias materiales como los testimonios recopilados. Asimismo, el análisis del video filtrado, junto con los resultados de las pruebas forenses al arma, forman parte de los elementos que permitirán avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Finalmente, los hechos continúan siendo materia de investigación, mientras las entidades competentes desarrollan las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la exreina de belleza.