Último posts de Carolina Gómez antes de morir: dijo que había vencido el miedo

Hay consternación en México, Colombia y diversos países de América Latina por la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores, quien participó en Miss Teen Universe 2017 como Baja California. Según los reportes de las autoridades y los videos que se han viralizado en Internet, los cuales fueron tomados de una cámara ubicada al interior de la vivienda, la principal sospechosa del crimen sería Érika Herrera, la suegra de la joven.

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Última publicación de Carolina Gómez antes de morir

La joven de 28 años se mantenía muy activa en las plataformas digitales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 50 mil seguidores. Un par de días antes de su deceso compartió un par de videos donde se pronunció sobre el show de Justin Bieber en el Empire Polo Club de Indio, California, en Coachella 2026, y también sobre el significado de su bebé en su vida.



Sin embargo, el clip que en realidad llamó la atención de los usuarios de Internet es uno donde aparece junto a su bebé en brazos y su pareja sentimental junto a la siguiente descripción: "¿A esto le tenía tanto miedo?", escribió junto a la grabación en la que se le aprecia abrazando a su familia.



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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Amor, le hubieras hecho caso a tu miedo", "Ahora se entiende el miedo", "Increíble que este post sea del 04 de abril, casi casi parece una premonición de lo que le iba a ocurrir 💔", "Mujer tan hermosa... La suegra le tenía envidia y celos, malditos celos", "Creo que es mejor no llevarse a vivir a los suegros, cada quien su casa. Por muy buenas gentes, mejor solos con tu pareja", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

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De acuerdo con las primeras versiones, la exreina de belleza fue atacada con arma de fuego en el interior de su departamento, mismo lugar en el que se encontraba su esposo y su hijo. Según los reportes, ni los vecinos ni el celador escucharon los disparos y fue la pareja sentimental de Flores la que hizo la denuncia un día después, despertando las sospechas de las autoridades debido a inconsistencias dentro de su relato.

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