Quién es el hombre con el que Shakira bailó tras la inauguración del Mundial de Fútbol

Shakira volvió a emocionar a los fanáticos del fútbol al aparecer este 11 de junio en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México para interpretar 'Dai Dai', la canción oficial de la competencia, cuyas ganancias serán donadas en su totalidad a educación.

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Shakira bailando merengue luego de la inauguración del Mundial 2026. Foto: tomada de AP Photo.

La barranquillera apareció en el escenario vestida de blanco, amarillo y morado junto a sus bailarines y Burna Boy y, aunque su espectáculo fue todo un éxito, un momento fuera de cámaras llamó particularmente la atención de sus admiradores en las plataformas digitales.

Quién es el hombre que bailó con Shakira en el Mundial 2026

En redes sociales publicaron el video de la colombiana retirándose del escenario con su equipo cuando de pronto abordó a un sujeto y empezó a bailar alegremente con él, celebrando el espectáculo que acaba de dar frente a millones de aficionados.



🇨🇴🤣🕺🏼 Shakira no se quería ir de la inauguración y se puso a bailar MERENGUE.



pic.twitter.com/7M53tImy5A — Toque Sports (@ToqueSports) June 11, 2026

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Este hombre es Tonino Mebarak, su medio hermano y quien ha estado vinculado con su carrera musical. De hecho, fue él quien se convirtió en su protector durante una de las épocas más turbulentas de su carrera artística: la separación con Gerard Piqué, pues se encargó de alejar a la prensa rosa en las apariciones públicas que ella realizaba.

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Shakira es la única hija del matrimonio de William Mebarak y Nidia Ripoll; sin embargo, su padre estuvo casado anteriormente con Lucila Otero, relación de la cual salieron nueve medios hermanos, entre ellos el hombre que actualmente trabaja como su road mánager y mano derecha, ayudándola también con temas relacionados con sus hijos, Milán y Sasha.

La agencia AP fue la encargada de inmortalizar una foto de los dos hermanos mientras celebraban una nueva victoria. Ahora se preparan para seguir con su gira 'Las mujeres ya no lloran worl tour' en Estados Unidos y el cierre de la Copa del Mundo en julio, donde se prevé que junte su talento al de artistas de talla mundial como lo son Madonna y el grupo surcoreano de kpop BTS, información que fue confirmada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, hace un par de semanas a través de redes sociales.

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