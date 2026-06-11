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Quién es el hombre que bailó junto a Shakira tras la inauguración del Mundial 2026- CaracolTV

Shakira fue vista bailando merengue luego de presentarse con 'Dai Dai' en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Ciudad de México. Esto se sabe sobre el hombre.

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Quién es el hombre con el que Shakira bailó tras la inauguración del Mundial de Fútbol

En redes sociales se ha hecho viral un video que le tomaron a la barranquillera luego de interpretar 'Dai Dai' en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Shakira fue grabada mientras bailaba con un hombre luego de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Shakira fue grabada mientras bailaba con un hombre luego de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: AFP