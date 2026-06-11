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Show de Shakira, J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 - CaracolTV

Los tres colombianos se presentaron este 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México para celebrar el inicio de la competencia deportiva. Así fue el espectáculo.

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Show de Shakira, J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

Los tres colombianos se presentaron este 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México para celebrar el inicio de la competencia deportiva. Así fue el espectáculo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Así fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Así fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Instagram @shakira