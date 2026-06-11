Show de Shakira, J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

Este 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en México, uno de los tres países anfitriones de la competencia junto con Estados Unidos y Canadá. La ceremonia se realizó en el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca, donde se dio inicio oficial al torneo que reunirá a 48 selecciones y contará con un total de 104 partidos.

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El espectáculo inaugural comenzó con una representación inspirada en elementos de la cultura mexicana. Sobre el terreno de juego destacó un campus de color turquesa, tonalidad relacionada con símbolos venerados por diversas deidades en la tradición mesoamericana. Asimismo, participaron danzantes aztecas, quienes formaron parte de la apertura y de la presentación del concepto central de la ceremonia.



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La palabra elegida para el acto fue “Origen”, eje temático que acompañó las distintas intervenciones artísticas y culturales. Como parte de la puesta en escena, aparecieron 120 futbolistas vestidos de color dorado, cada uno portando un balón, en una secuencia que formó parte de la narrativa visual del evento.

Posteriormente, comenzaron las presentaciones musicales programadas para la inauguración. El grupo Maná interpretó 'Oye mi amor', mientras que Danny Ocean participó con 'Partidazo'. Más adelante, Belinda subió al escenario para interpretar 'Por ella'.

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La música continuó con la participación de J Balvin, quien presentó 'Qué calor' e 'I Like it' en una versión acompañada por salsa. Durante su intervención también compartió escenario con Ryan Castro, quien se sumó al espectáculo con 'Una a la vez'.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia fue la aparición de Shakira, quien interpretó 'Dai Dai' junto a Burna Boy. La cantante salió al escenario vestida de amarillo, blanco y morado, acompañada por su cuerpo de bailarinas, mientras que el artista con quien colaboró se unió a la presentación como parte del número musical.

A lo largo del espectáculo, el estadio acompañó las distintas actuaciones que integraron la inauguración.

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Finalmente, se dio apertura formal al torneo y se presentó la explicación general sobre el funcionamiento de la competencia. Cabe aclarar que el show tuvo lugar justo 90 minutos antes de que se presentara el primer partido de la competencia: México VS. Sudáfrica.