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Cuándo es el Día del Padre en Colombia tras cambio de fecha y qué regalar

Detalles sobre Cuándo es el Día del Padre en Colombia, luego de cambio de fecha que hubo por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y qué regalar.

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Cuándo es el Día del Padre en Colombia y qué regalar; hubo cambio de fecha

Cada año, miles de hogares aprovechan la ocasión para agradecer, homenajear y compartir con quienes han desempeñado el rol de padre, ya sea biológico, adoptivo o como figura de apoyo y guía.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Cuándo es el Día del Padre en Colombia
Cuándo es el Día del Padre en Colombia
Foto: Geminai