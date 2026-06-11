Cuándo es el Día del Padre en Colombia y qué regalar; hubo cambio de fecha

Tradicionalmente, Colombia celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio. En 2026, esa fecha corresponde al domingo 21 de junio. Sin embargo, este año existe una particularidad: el 21 de junio coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Debido a a esto, diferentes sectores comerciales y gremiales han impulsado iniciativas para anticipar la celebración familiar al domingo 14 de junio, buscando facilitar reuniones, actividades gastronómicas y compras sin las restricciones asociadas a la jornada electoral.

¿Por qué se celebra el Día del Padre?

La conmemoración moderna nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX como un homenaje a la figura paterna. Con el paso de los años, numerosos países adoptaron la celebración, entre ellos Colombia, donde se consolidó como una de las fechas familiares más importantes del año.



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Ideas de regalos para dar en el Día del Padre

Elegir el regalo ideal depende de los gustos y personalidad de cada padre. No obstante, aprovechado la época mundialista, se pueden hacer distintos planes en casa, o restaurantes, para disfrutar de algún partido y pasar un rato agradable en familia.

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Asimismo, para papás que son amantes de la tecnología, unos buenos regalos podrían ser audífonos inalámbricos, relojes inteligentes y accesorios para computador o celular. Si el papá es un poco más clásico, lo puede sorprender con camisas y prendas casuales, corbatas o cinturones de cuero y perfumes.