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Ryan Castro acompañará a J Balvin este 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026 - CaracolTV

La organización confirmó que 'El cantante de Guetto' estará en el show y subirá la energía de los asistentes al Estadio Azteca, donde después se rodará la pelota en el primer partido de la competencia.

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Ryan Castro cantará el 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026: se une a J Balvin

La organización confirmó que 'El cantante de Guetto' estará en el show y subirá la energía de los asistentes al Estadio Azteca, donde después se rodará la pelota en el primer partido de la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Ryan Castro y J Balvin cantarán juntos en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Ryan Castro y J Balvin cantarán juntos en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Instagram @ryancastro y @jbalvin