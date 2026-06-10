Ryan Castro cantará el 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026: se une a J Balvin

Todo está listo para que este 11 de junio inicie oficialmente el Mundial de Fútbol 2026, evento deportivo en el que 48 selecciones competirán por la Copa del Mundo, título que actualmente ostenta la Selección de Argentina. Pese a que cada país anfitrión (Estados Unidos, México y Canadá) tendrá su propia ceremonia de apertura, la primera está a cargo del país azteca, destacando de esta forma la cultura latinoamericana.

Mira también: Mensaje de Ryan Castro a J Balvin por cumpleaños y estreno de su álbum Omerta



Dentro de los artistas confirmados para esta fecha se encuentran Shakira con su éxito 'Dai Dai', canción oficial de la competencia, y figuras como Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

Ryan Castro, confirmado para cantar en la apertura del Mundial 2026

Recientemente, Press Port recogió un comunicado oficial de la FIFA en donde informó que Ryan Castro hará parte del espectáculo inaugural, uniéndose de esta forma a J Balvin, su amigo y colega. Desde ya, los usuarios de Internet han empezado a hacer sus apuestas, por lo que creen que podrían interpretar 'Pa’l agua' o 'Tonto', sus más recientes proyectos artísticos.



COMUNICADO 📄



La FIFA anuncia que Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la inaugural del #Mundial2026.



Además, Salma Hayek participará como embajadora del torneo y Ryan Castro se une al show de inauguración. pic.twitter.com/cRRPprk5m8 — PressPort (@PressPortmx) June 10, 2026

Publicidad

Mira también: Valentina González, exprometida de Ryan Castro, se dio una nueva oportunidad en el amor

El show tendrá lugar 90 minutos antes de que se dé inicio al partido México Vs. Sudáfrica. Es necesario mencionar que el paisa ya había tenido una presentación estelar en el Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, en Monterrey.

Publicidad

Este año, ambos artistas se unieron y presentaron 'Omerta', su nuevo álbum colaborativo cuya apuesta visual está enfocada en la lealtad familiar, así como también en la mafia italiana. En la campaña promocional aparecieron figuras del entretenimiento internacional, tal es el caso de Sofía Vergara, Valentina Ferrer, Marlon Moreno, Eladio Carrión, entre otras celebridades.

Mira también: Hombre señalado como “chamán” en concierto de Ryan Castro explicó su función en Medellín

Castro ahora mismo se encuentra enfocado en su gira 'Sende World Tour', con la que llevará su música a Bucaramanga. A esto se le suma el hecho de que hace poco concedió una entrevista junto con Lucho Díaz, jugador de la Selección Colombia, en donde se refirieron a la acogida que ha tenido 'El ritmo que nos une', canción del equipo de fútbol que se ha convertido en todo un himno cada vez que hay un encuentro deportivo de 'La Tricolor'.