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Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ella es Darina, su coreógrafa - CaracolTV

Shakira se presentará en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026 con Darina Littleton, su capitana de baile. Así ha sido la carrera artística de la reconocida coreógrafa.

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Ella es la bailarina de Shakira que le ayudó en su show inaugural del Mundial de Fútbol

La barranquillera se prepara para sorprender al mundo este 11 de junio en la ceremonia inaugural en México. Durante semanas ha preparado el show junto a su equipo de trabajo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Ella es la cantante que ayudó a Shakira a prepararse para la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.
Ella es la cantante que ayudó a Shakira a prepararse para la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.
Foto: Instagram @shakira y @dancin_darina