Ella es la bailarina de Shakira que le ayudó en su show inaugural del Mundial de Fútbol

'La Loba' se alista para cantar 'Dai Dai' y otros de sus éxitos más memorables en el evento de apertura del Mundial de Fútbol 2026, evento que tendrá lugar este 11 de junio y que será transmitido por Caracol Televisión. A través de redes sociales, la intérprete de temas como 'Waka Waka' y 'Hips don't lie' ha mostrado cómo va la preparación para el espectáculo deportivo y también para su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que continúa en Estados Unidos.

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Quién es la bailarina que ayudó a Shakira en el show del Mundial de Fútbol 2026

Darina Littleton ha sido la persona que ha estado acompañando a la barranquillera a perfeccionar su baile para la presentación, pues se le ha visto ensayando junto a ella durante viajes de avión y en diferentes salones.

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Se trata de la capitana de baile del equipo de Shakira, una artista y coreógrafa con más de 10 años de carrera artística. De acuerdo con la información expuesta en su cuenta oficial de Instagram, donde hizo su primera publicación en 2012 y recoge más de cien mil seguidores, ha trabajado con artistas de la talla de Cardi B y Beyoncé, con esta última en el espectáculo que dio en Coachella 2018.

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La joven lleva trabajando varios años junto a Shakira; de hecho, ha estado en importantes eventos como la presentación que tuvo la colombiana con 'She Wolf' en la final de la Copa Davis en Madrid en 2019 y el espectáculo de mediotiempo donde Mebarak compartió escenario con Jennifer López.

A esto se le suma el hecho de que ha permanecido activa en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que marcó el regreso de la madre de Milán y Sasha a los escenarios luego de estar enfocada en su familia.

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A diario, la joven recibe mensajes de aliento por parte de sus seguidores, que destacan el trabajo que ha realizado junto a la artista: "👏👏👏👏 Es lo máximo todo su equipo de baile", "Ufff, divinas siempre, esos movimientos. Te amo, Darina 👑", "🐺💃👑⚽️ ¡La Reina de las Copas ha vuelto y junto al mejor grupo!", son algunos de los mensajes que se destacan.