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Marc Anthony y Nadia Ferreira hicieron baby shower y Daniela Ospina ganó premio

Fotos del baby shower que hizo Marc Anthony y Nadia Ferreira. Colombianos que estuvieron y uno ganó premio

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Así fue el lujoso ‘baby shower’ de Nadia Ferreira y Marc Anthony; Daniela Ospina ganó premio

El cantante y la exreina paraguaya hicieron su reunión en Homestead, Florida, a la que asistieron sus amigos y familiares más cercanos. Entre ellos; Daniela Ospina, Danielle Arciniegas y los integrantes de Piso 21.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira
Foto Instagram: @nadiaferreira