Así fue el lujoso ‘baby shower’ de Nadia Ferreira y Marc Anthony; Daniela Ospina ganó premio

Por medio de las redes sociales de la paraguaya, se pudo evidenciar el gran evento que tenían planeado para celebrar la llegada de su segundo bebé.

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El color rosa junto a todas sus tonalidades fue predominante en la temática del ‘baby shower’. Todo el lugar estuvo decorado con rosas y detalles delicados y hubo varias pistas del nombre de la bebé que está por nacer, pues la letra M estaba en un gran aviso en la entrada.

Además, celebridades colombianas hicieron presencia en el lugar, caso de la modelo y exjugadora profesional de voleibol Daniela Ospina, que se ganó un premio por escoger a la perfección una cinta que midiera exactamente lo mismo que la barriga de su amiga Nadia Ferreira. La misma empresaria antioqueña se encargó de contarle a sus seguidores que fue la mejor en esa dinámica.





“Celebrando la llegada de una nueva princesa junto a personas que quiero. (Además le acerté a la barriga con la cinta)”, publicó la paisa en uno de sus más recientes ‘post’ en Instagram.

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El pasado 28 de enero del 2026, Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron en sus redes sociales que estaban esperando su segundo bebé juntos y, la noticia, casualmente, coincidió con la celebración de su tercer aniversario de matrimonio; tan solo unos días después confirmaron que sería una niña.

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¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Con el paso de los años, el cantante norte americano Marc Anthony ha formado una gran familia con sus hijos que han nacido de distintas relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Se tiene conocimiento que tuvo ocho hijos, seis con cuatro parejas pasadas, y dos con su actual esposa, Nadia Ferreira.

Entre las madres de sus herederos están la oficial de policía Deborah Rosado, la ex Miss Universo 2001, Dayanara Torres, Jennifer López y su pareja actual y madre de la bebé que viene en camino.