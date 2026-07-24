Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Doble de Ryan Castro llegó a 'Yo Me Llamo' 2026 y cautivó al jurado

Doble de Ryan Castro llegó a 'Yo Me Llamo' 2026 y cautivó al jurado con su interpretación de 'Sanka'. Mira los comentarios que recibió de Amparo Grisales y más.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Ryan Castro’ pone a bailar a Aurelio con su muñeca en ‘Yo Me Llamo’ 2026 y cautiva a Amparo

El participante llegó al escenario caracterizado del ‘Cantante del Ghetto’ para interpretar ‘Sanka’. Aunque hay cosas que debe pulir, según la consideración del jurado, logró pasar.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de jul, 2026
Comparta en:
Ryan Castro
Yo Me Llamo Ryan
Foto: Caracol TV