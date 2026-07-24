‘Ryan Castro’ pone a bailar a Aurelio con su muñeca en ‘Yo Me Llamo’ 2026 y cautiva a Amparo

‘Yo Me Llamo Ryan Castro’ contagió de alegría a Aurelio Cheveroni, que aprovechó que César Escola le regaló una muñeca (‘Basurita’) para bailar con ella. El resto de los jurados destacaron las similitudes que tiene el participante con el artista antioqueño, aunque señalaron que debe mejorar varios detalles de la puesta en escena.

Asimismo, Amparo Grisales le dijo que debe copiar el estilofashionistaque caracteriza al verdadero Ryan Castro para terminar de ser el doble perfecto del reconocido artista

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¿Quién es el jurado de ‘Yo me llamo’ 2026, de Caracol Televisión?

‘Yo Me Llamo’regresó a la televisión colombiana con importantes novedades, entre ellas un cambio en su mesa de jurados. La nueva temporada del exitosoconcursode Caracol Televisión mantiene la experiencia de dos figuras históricas del programa, Amparo Grisales y César Escola,y suma una nueva voz del género vallenato: la de Elder Dayán Díaz, hijo de Diomedes Díaz .Además,cuenta con la participación especial de un personaje muy querido por el público infantil, como es el lobo Aurelio Cheveroni.



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La undécima temporada delprogramapresenta el regreso de‘Yo Me Llamo Mini’,mantiene a Laura Acuña y Melina Ramírez como presentadoras y continúa con la búsqueda de los mejores imitadores del país. El programa se estrenó el 21 de julio de 2026 por Caracol Televisión y promete nuevas historias, personajes y competencias musicales.

No te pierdas "Yo Me llamo" de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol.