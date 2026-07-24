A ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ se le partió tacón en pleno ‘show’, pero sorprendió al jurado

Mientras ‘Lady Gaga’ interpretaba ‘PokerFace’, uno de sus tacones se le rompió; no obstante, ella no entró en pánico y, por el contrario, continuó con el ‘show’, lo que la hizo merecedora de tres estrellas verdes.

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Amparo Grisales, por su parte, consideró quea la participante le faltó potencia y que además no pronunciaba el inglésde manera correcta, por lo que le dio una estrella roja.

¿Quién es el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026?

Para esta temporada, Elder Dayán Díaz se sumó como nuevo jurado y todas las noches acompaña a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni a elegir el doble perfecto de los artistas.





El cantante es uno de los artistas más reconocidos de la nueva generación del vallenato. Es hijo de Diomedes Díaz ,uno de los máximos exponentes del género, y hermano de Rafel Santos y Martín Elías, que falleció en 2017.

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De acuerdo con varios integrantes de ‘Yo Me Llamo’, el artista nacido en Fundación (Magdalena), y criado en Bucaramanga (Santander),es un gran fanático del programa, por lo que se ha visto todas las temporadas.

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