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A 'Yo Me Llamo Lady Gaga' se le rompió el tacón en pleno 'show', pero pasó

A 'Yo Me Llamo Lady Gaga' se le rompió el tacón en pleno 'show', pero pasó. Detalles de lo que dijeron Amparo Grisales, Elder Dayán Díaz, César Escola y Aurelio.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

A ‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ se le partió tacón en pleno ‘show’, pero sorprendió al jurado

Elder Dayán y César Escola destacaron que la participante manejo el imprevisto que vivió en el escenario con mucha profesionalidad, aunque no todo fue perfecto para ella.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de jul, 2026
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'Yo Me Llamo Lady Gaga'
'Yo Me Llamo Lady Gaga'
Foto: Caracol TV