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‘Diomedes Díaz’ aparece en ‘Yo Me Llamo’ y Elder Dayán canta con él y Laura llora

Doble de Diomedes Díaz aparece en ‘Yo Me Llamo’ 2026, programa de Caracol Televisión, y Elder Dayán, que es hijo del verdadero artista, canta con él. Laura Acuña llora.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Diomedes Díaz’ aparece en ‘Yo Me Llamo’ y Elder Dayán canta con él; Laura Acuña llora

El participante apareció en la tarima interpretando ‘Eso no es na’ y puso a bailar al hijo del ‘Cacique de La Junta’, a Amparo y hasta a las presentadoras, que armaron se emocionaron.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de jul, 2026
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‘Diomedes Díaz’ aparece en ‘Yo Me Llamo’ 2026
‘Diomedes Díaz’ aparece en ‘Yo Me Llamo’ 2026
Foto: Caracol TV