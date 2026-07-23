‘Diomedes Díaz’ aparece en ‘Yo Me Llamo’ y Elder Dayán canta con él; Laura Acuña llora

Y es que el doble de Diomedes Díaz no solo tenía la voz parecida al artista original, sino que además tenía similitudes en el físico, según comentó Elder Dayán, uno de los herederos del cantante. Por lo mismo, el intérprete de ‘Amantes’, que destacó que hizo una parodía de su papá, le dio una estrella verde.

Lea también: Elder Dayán conoce a su doble de ‘Yo Me Llamo’, llora y hace lagrimear a Amparo Grisales



Mira desde el 31:10

La interpretación hizo erizar a Amparo Grisales, que también destacó el talento del participante, y hasta a César Escola, que también le dio el sí, para continuar en la competencia. La emoción del participante fue tan grande que se tiró al suelo para agradecer al suelo. Elder Dayán, entonces, se levantó para abrazarlo y, juntos, interpretaron un pedazo de ‘Mi primera cana’.

Laura Acuña se conmovió hasta las lágrimas y resaltó que de verdad ‘Yo Me Llamo’ les cambia la vida a las personas. Asimismo, Amparo confesó que sintió mucha ternura al verlos juntos y el cantante reveló que le fue inevitable botar dos lágrimas.



Cómo conoció Elder Dayan a Diomedes Díaz, a su papá

Publicidad

Durante gran parte de su infancia, Elder Dayán Díaz creció con un anhelo que parecía inalcanzable: conocer personalmente a su padre, el legendario cantante vallenato Diomedes Díaz. Aunque siempre supo quién era su progenitor, el encuentro entre ambos solo ocurrió cuando el hoy artista tenía 15 años.

Elder Dayán ha contado que su primer intento por ver a Diomedes ocurrió en un concierto en Bucaramanga, ciudad donde vivía junto a su madre, Rosmery Rodríguez. Desde el público levantó las manos y gritó para llamar la atención del cantante, con la esperanza de que lo reconociera. Sin embargo, Diomedes nunca llegó a verlo.

Publicidad

Años después, gracias a la intermediación de Betsy Liliana González, quien era pareja de Diomedes Díaz en ese momento, Elder Dayán finalmente pudo conocer a su padre en Barranquilla. El cantante ha relatado que el encuentro ocurrió poco después de que Diomedes fuera sometido a una cirugía de corazón abierto. Ambos conversaron durante varias horas y, según Elder, ese momento marcó el inicio de una relación que, aunque breve, fue significativa para ambos.

No te pierdas "Yo Me llamo" de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol.

