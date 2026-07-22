Elder Dayán conoce a su doble de ‘Yo Me Llamo’, llora y hace lagrimear a Amparo Grisales

Elder Dayán Díaz, que contó cómo supo que sería el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’, se llevó una grata sorpresa, cuando apareció un fanático suyo interpretando ‘Amantes’, la canción que lo catapultó al estrellato.

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Aunque el concursante no logró pasar a la siguiente ronda, sí emocionó hasta las lágrimas al hijo de Diomedes Díaz, que hasta hizo llorar a Amparo Grisales con sus palabras.

"Primero, pues agradecerte, hermano. Esto para mí es darle un ejemplo a mis hijos, que son cuatro, del que trabajo que estoy haciendo no ha sido en vano, hermano, y es como para darles ejemplo a ellos, de que cada vez que me ausento de casa es para alegrar corazones y a incentivar a personas como tú. Lloro de la emoción”, declaró el artista.





Elder Dayán conmovió a Laura Acuña y a Melina Ramírez, que destacaron lo buena persona que es el artista, que además tuvo el gesto de interpretar su canción junto a su ‘doble’.

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Quién es Élder Dayán Díaz, nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026

Elder Dayán Díaz es uno de los principales exponentes de la nueva generación del vallenato colombiano. Nació el 29 de octubre de 1987 en Fundación, Magdalena, aunque pasó gran parte de su infancia en Bucaramanga, Santander.

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Pese a que es reconocido por ser hijo del fallecido ícono Diomedes Díaz, su trayectoria artística se ha consolidado gracias a una discografía exitosa, giras nacionales e internacionales y una creciente base de seguidores.

En 2026, debutó como jurado de 'Yo Me Llamo', exitoso programa de imitación, del que él es fanático. En el primer capítulo, el artista interpretó 'Aventurero' en homenaje al fallecido Yeison Jiménez, que también hizo parte del jurado del concurso. Al lado de Amparo Grisales y César Escola, el vallenatero buscará al doble perfecto de la undécima temporada.

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