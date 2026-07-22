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Elder Dayán conoce a su doble de ‘Yo Me Llamo’ 2026 y llora con Amparo Grisales

Elder Dayán conoce a su doble de ‘Yo Me Llamo’ 2026, programa de Caracol Televisión en el que es el nuevo jurado, se emociona hasta las lágrimas y Amparo Grisales llora.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Elder Dayán conoce a su doble de ‘Yo Me Llamo’, llora y hace lagrimear a Amparo Grisales

El artista vallenato, jurado de esta nueva temporada del programa, no pudo evitar emocionarse al ver que un concursante se presentó como su doble perfecto. Aunque no pasó, se sintió admirado.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Elder Dayán
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Foto: Caracol TV