‘Yo Me Llamo Chayanne’ le trae recuerdos a Amparo con el cantante real: "Fue la locura"

Y es que Amparo Grisales tuvo un vínculo cercano con Chayanne hace varios años, contó ella misma en una temporada pasada de ‘Yo Me Llamo’. En el capítulo dos de la nueva edición del programa, la manizaleña volvió a recordar su pasado con el cantante venezolano y detalló cómo lo rechazó cuando él quería una relación amorosa con ella.

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Lo primero que dijo es que se arrepiente de no haberle aceptado los coqueteos, y que sus amigas no se lo perdonan. “Cuando yo lo conocí fue la locura: besitos fueron, besitos vinieron, pero yo tenía 37 y él tenía, creo, que 26 o 27. Entonces en esa época pues uno los ve como muy chiquitos”, declaró la actriz.

Aunque Elder Dayán y Aurelio le dijeron que todavía estaba a tiempo de darse una oportunidad con el cantante puertorriqueño, ella aseguró que él ya está casado.

¿Quién es el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026?



La nueva temporada del exitoso programa de Caracol Televisión llegó con un jurado nuevo: Elder Dayán Díaz, cantante vallenato e hijo de Diomedes Díaz, y tiene la participación del lobo Aurelio Cheveroni que, por primera vez, tiene voz y voto en las audiciones de los adultos. Los cuatro jurados, que también estarán presentes en ‘Yo Me Llamo Mini’, buscarán el doble perfecto mostrando exigencia, pero también brindando enseñanzas.

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