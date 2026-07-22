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Amparo Grisales dice en 'Yo Me Llamo' 2026 cómo rechazó a Chayanne, el cantante

Amparo Grisales cuenta en 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión, cómo rechazó a Chayanne, el cantante venezolano, luego de que llegara un imitador de él.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Chayanne’ le trae recuerdos a Amparo con el cantante real: "Fue la locura"

El participante llegó al Templo de la Imitación para interpretar ‘Provócame’, pero no logró el cometido y se quedó a mitad de camino. Eso sí, le hizo revivir buenas épocas a ‘La Diva de Colombia’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Chayanne’
‘Yo Me Llamo Chayanne’
Foto: Caracol TV