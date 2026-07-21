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Elder Dayán Díaz dice cómo supo que sería jurado de ‘Yo Me Llamo’, de Caracol

Elder Dayán Díaz, cantante de vallenato e hijo de Diomedes Díaz, cuenta cómo se enteró de que sería jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026, programa de Caracol Televisión.

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Elder Dayán dice cómo supo que sería jurado de ‘Yo Me Llamo’: recibió dos llamadas

El cantante vallenato le contó a este medio que hubo un “casting extenso” para acompañar a Amparo Grisales y César Escola en la elección del doble perfecto, y finalmente fue él el seleccionado.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Elder Dayán Díaz
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Foto: Caracol Televisión