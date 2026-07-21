Elder Dayán dice cómo supo que sería jurado de ‘Yo Me Llamo’: recibió dos llamadas

Elder Dayán Díaz reveló en Caracoltv.com que recibió una llamada del canal en la que le avisaron que era uno de los artistas colombianos que tenían como candidato para ser el tercer jurado de ‘Yo Me Llamo’, por lo que debía estar preparado por si era elegido.

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“Después, el doctor Juan Esteban [Sampedro] me hace la llamada, la recibo con tanta alegría, con tanta emoción, que es la hora y todavía estoy celebrando”, declaró el intérprete de ‘Amantes’.

Y es que Elder Dayán, uno de los hijos de Diomedes Díaz, no solo es un reconocido cantante colombiano, sino que además es un gran fanático del programa, contaron Laura Acuña y César Escola en entrevistas con este portal.





No obstante, el cantante vallenato se preparó exhaustivamente para sentarse en la mesa de los jurados y hacer un buen trabajo. Por lo mismo, fue muy bien recibido por todo el equipo de ‘Yo Me Llamo’, aseguró él, pues ha encantado con su carisma, su cálida personalidad y, sobre todo, por su calidad humana.

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Por qué Elder Dayán Díaz fue elegido jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026

Shela Aguilar, gerente de Formatos de Talento del canal, le contó a Caracoltv.com que tuvieron varios candidatos del género vallenato, hasta que encontraron a Elder Dayán, que conoce el programa y tiene la sabrosura que necesitaban.

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“[…] Dimos con Elder, que además es superfanático del programa, que se conoce todas las temporadas. Él es de los que se sentaba a ver todas las noches el programa e hicimos conexión con él, porque es un fan del programa; y ahora estar sentado ahí, con su frescura, son su alegría, nos parece que nos aporta un montón”, declaró Aguilar.

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Junto a Elder, Amparo Grisales y César Escola estará también el lobo Aurelio Cheveroni, que por primera vez será jurado de los imitadores adultos y tendrá voz y voto en la elección.

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