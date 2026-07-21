De qué murió Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla VS. Kong', a los 18 años: esto se sabe

El mundo del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento de Kaylee Hottle, una famosa actriz estadounidense con discapacidad auditiva que nació en Georgia, Estados Unidos, en 2007. Se lanzó a la fama gracias a su participación en la película 'Godzilla VS. Kong', donde vio vida a una de las personas más cercanas al simio gigante.

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La información fue confirmada este 21 de julio por el portal de noticia TMZ, que recogió la información de Joshua Hottle, el padre de la joven. Según se dio a conocer, el hecho se produjo luego de un accidente automovilístico. De hecho, Joshua, quien también es sordo, apareció posteriormente en su cuenta oficial de Facebook para dar más detalles acerca de los sucedido: “Estoy tomando un vuelo que nunca me gustaría tomar”.

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