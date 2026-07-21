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Murió Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla VS. Kong', a los 18 años - CaracolTV

Kaylee Hottle, de 18 años, era una destacada actriz sorda que se dio a conocer tras el lanzamiento de la película en 2021. Familiares, colegas y amigos la despiden en redes sociales.

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De qué murió Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla VS. Kong', a los 18 años: esto se sabe

Kaylee Hottle, de 18 años, era una destacada actriz sorda que se dio a conocer tras el lanzamiento de la película en 2021. Familiares, colegas y amigos la despiden en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Murió famosa actiz de 'Godzilla Vs. Kong' a los 18 años.
Murió famosa actiz de 'Godzilla Vs. Kong' a los 18 años.
Foto: 'Godzilla Vs. Kong'