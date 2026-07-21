'La Reina del Flow en concierto' cerró su paso por España y se prepara para visitar Latinoamérica

Con una temporada de 13 shows y más de 120.000 asistentes en España, provenientes de todo el continente europeo, 'La Reina del Flow en Concierto' concluyó el primer tramo de su gira mundial con una multitudinaria presentación en el Cádiz Music Stadium.

Durante más de un mes, el espectáculo llenó los recintos más importantes de España con sold outs que hicieron noticia en Alicante, Granada, Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Madrid, Tenerife, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Barcelona y Cádiz.



Mira también: Actriz de La Reina del Flow ahora será cantante, quiere hacer un álbum completo

Un equipo de más de un centenar de personas entre artistas, músicos, bailarinas, técnicos y profesionales. Un recorrido de más de 11.500 kilómetros a través de la geografía española. 13 Meet & Greets que acercaron a cientos de fans a sus personajes favoritos. Todo esto, de la mano de Quireza Events e Iglesias Entertainment, convirtió el espectáculo en un fenómeno nunca antes visto en España.

La franquicia, que ha logrado un circuito completo entre contenidos en pantalla, soundtracks, live entertainment y merchandising, generó una conversación digital que continúa como tendencia global, superando las 29 millones de visualizaciones y alcanzado a más de 3 millones de usuarios en redes sociales, fortaleciéndose como uno de los grandes hitos mediáticos del año.



Publicidad

Detrás de cada concierto hubo meses de preparación, perfeccionamiento artístico y trabajo creativo. Entre ensayos musicales, montaje coreográfico, sesiones de dirección escénica, pruebas técnicas y desarrollo de vestuario, el elenco construyó una experiencia que ahora se despide de España dejando una colección de momentos inolvidables para la posteridad.

Mira también: Google le cambió el hermano a Carlos Torres, de ‘La Reina del Flow’; él es el verdadero

Publicidad

Ahora 'La Reina del Flow en Concierto' sigue hacia Latinoamérica, de la mano de Fénix Entertainment, iniciando su recorrido el próximo 3 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago de Chile. El tour continuará en Perú, Argentina —con fechas en Buenos Aires y Córdoba que ya lograron sold out—, y muy pronto Colombia, Venezuela, Costa Rica y México.

Como parte de esta nueva etapa, los fans de Latinoamérica podrán acceder a experiencias exclusivas diseñadas especialmente para los asistentes a los conciertos, entre las cuales estará el Museo Oficial de La Reina del Flow en el Movistar Arena de Bogotá. El museo contará con más de 20 elementos oficiales utilizados durante la producción de la serie, con piezas icónicas, objetos representativos y recuerdos que formaron parte de la historia de Yeimy Montoya, Charly Flow y los personajes que han marcado a varias generaciones.

Mira también: Actor de 'La Reina del Flow' trabaja como conductor y se siente orgulloso: "No me da pena"

Pronto se revelarán más detalles de una experiencia que revolucionará la escena del entretenimiento en vivo en América, tras un éxito sin precedentes en Europa.