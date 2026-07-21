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Gira de 'La Reina del Flow': esta es la primera fecha en América Latina - CaracolTV

Charly Flow, Yeimy Montoya, Cris Vega, Drama Key, Pez Koi y Yoni Trejos están preparados para hacer vibrar al público latino con la música de esta serie. Así se ha vivido la gira por el exterior.

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'La Reina del Flow en concierto' cerró su paso por España y se prepara para visitar Latinoamérica

Charly Flow, Yeimy Montoya, Cris Vega, Drama Key, Pez Koi y Yoni Trejos están preparados para hacer vibrar al público latino con la música de esta serie. Así se ha vivido la gira por el exterior.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de jul, 2026
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'La Reina del Flow en Concierto' cierra tramo en España y se dirige a América Latina.
'La Reina del Flow en Concierto' cierra tramo en España y se dirige a América Latina.
Foto: prensa Caracol Televisión.