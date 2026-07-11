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Mabel Moreno, actriz de La Reina del Flow, ahora será cantante, quiere hacer un álbum completo

Se trata de Mabel Moreno, quien encontró en la música un reto que quiere seguir y que la motiva a salir de su zona de confort, el 2026 será su año para explorar su faceta como cantante.

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Actriz de La Reina del Flow ahora será cantante, quiere hacer un álbum completo

Se trata de Mabel Moreno, quien encontró en la música un reto que quiere seguir y que la motiva a salir de su zona de confort, el 2026 será su año para explorar su faceta como cantante.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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