Actriz de La Reina del Flow ahora será cantante, quiere hacer un álbum completo

Mabel Moreno decidió salir de su zona de confort y abrirle la puerta a la música, un camino que, aunque siempre le ha llamado la atención, también le generaba temor. La actriz aseguró que este año quiere enfocarse en esos proyectos que representan un reto personal y profesional.

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Mabel Moreno ahora será cantante

La artista explicó que, aunque considera importante dejar que las cosas sucedan de manera natural, también cree que es necesario tomar riesgos y enfrentar los miedos para crecer: “Este año he querido salir un poquito de mi zona de confort, también hay que llevarse un poquito a hacer las cosas que uno le dan miedo”.





Uno de esos retos llegó gracias a Mia Durán, cantante que conoció durante la película Susana y Elvira. Mabel contó que inicialmente la invitó a aprovechar la exposición de la producción para impulsar su carrera musical, pero terminó recibiendo una propuesta inesperada:“Me dijo: ‘Sí, tienes toda la razón, pero yo te quiero cantando conmigo’. Me dio mucho miedo. Y cuando me dio miedo dije: ‘Ah, no, sí, toca decir que sí’'".

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La actriz recordó además que los Durán, refiriéndose a padre e hija, han sido importantes en este nuevo acercamiento con la música, esto, porque en su infancia estuvo en una banda con el papá de Mía: "yo digo que los Durán me traen a la música de nuevo. Sí tenemos como ese proyecto para este año”.

Además de este proyecto musical, la actriz prepara el lanzamiento de una nueva serie con la que busca seguir cumpliendo metas y explorando nuevas facetas de su carrera.

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