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Sara Uribe tendría un nuevo amor, él es Camilo Méndez el cantante que vinculan con ella

En medio de una fiesta, la presentadora y el cantante vallenato fueron captados muy cercanos e incluso se dieron algunos besos, previamente él había sido relacionado con Aída Victoria Merlano.

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Sara Uribe tendría un nuevo amor, él es el cantante que vinculan con ella

En medio de una fiesta, la presentadora y el cantante vallenato fueron captados muy cercanos e incluso se dieron algunos besos, previamente él había sido relacionado con Aída Victoria Merlano.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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