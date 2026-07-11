Sara Uribe tendría un nuevo amor, él es el cantante que vinculan con ella

Todo indica que Sara Uribe estaría estrenando un nuevo capítulo en el amor. Durante la celebración del cumpleaños del cantante Ciro Quiñonez, en Cartagena, la presentadora fue vista muy cercana un cantante vallenato, despertando rumores sobre una posible relación.

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Quién sería el nuevo novio de Sara Uribe

Según reveló La Red, Sara asistió al evento acompañando al cantante Camilo Méndez y ambos compartieron gran parte de la celebración entre abrazos, gestos de complicidad y una conversación que llamó la atención de los asistentes y que fue publicada en las historias de Instagram de la presentadora paisa. En un momento, el hombre le preguntó: “¿Usted qué va a hacer si me rompe el corazón?”, a lo que ella respondió: “Arreglárselo”.





Además, el programa aseguró que el cantante estaría conquistando a la presentadora y que, en redes sociales, no pierde oportunidad para reaccionar a sus publicaciones con corazones y otros mensajes de cariño.

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Hace varios años a Sara Uribe no se le conocía públicamente una pareja sentimental, por lo que estas imágenes han despertado la curiosidad de sus seguidores, debido a que algunos se preguntan si esto significa que ya habría formalizado la relación.

Hasta el momento, ni Sara Uribe ni Camilo Méndez han confirmado que exista una relación amorosa. Sin embargo, la cercanía que mostraron durante la celebración ha sido suficiente para que muchos hablen del posible inicio de un nuevo romance.

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