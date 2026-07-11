Haydeé Ramírez sufrió un infarto ocular y no ha podido recibir tratamiento

La actriz Haydeé Ramírez reveló que atraviesa un complicado momento de salud luego de sufrir un infarto en uno de sus ojos, situación que ha afectado considerablemente su visión y que aún continúa bajo seguimiento médico.

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La artista contó que los primeros síntomas aparecieron cuando comenzó a notar una imagen borrosa y deformada :“Empecé a ver borroso. Hace tres meses veía las caras totalmente distorsionadas, como cuando uno va a esos sitios de espejos y todo se ve alargado”.

Qué le pasó a Haydeé Ramírez



Tras varios exámenes, los especialistas determinaron que se trató de un derrame vascular que dejó una pequeña acumulación de sangre en la mácula de la retina, afectando su capacidad para ver con normalidad. Según explicó, los médicos le indicaron que este tipo de casos suele estar relacionado con la hipertensión o la diabetes, aunque también será valorada nuevamente por neurología debido a un diagnóstico previo de esclerosis múltiple.

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Mientras conoce la causa exacta, Haydeé decidió modificar por completo su alimentación :“Suspendí totalmente el azúcar y estoy aplicando una alimentación disociada. A mí me ha funcionado muy bien, me siento mucho mejor”.

El tratamiento consiste en tres inyecciones oculares para ayudar a eliminar la mancha de sangre. Sin embargo, la actriz explicó que aún no ha podido recibir la primera porque acudió a una cita y el tiempo de espera fue tan largo que tuvo que aplazar la cita debido a compromisos laborales.

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Actualmente, Haydeé Ramírez reside en Subachoque, Cundinamarca, donde además de continuar con sus proyectos profesionales, se desempeña como directora de la emisora del municipio, mientras espera iniciar el tratamiento que le permita recuperar su visión.

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