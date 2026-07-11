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Haydeé Ramírez, de Padres e Hijos, sufrió un infarto ocular y no ha podido recibir tratamiento

Hace ocho meses, la actriz de Padres e Hijos, Haydeé Ramírez sufrió un infarto en su ojo izquierdo, en su caso, al tener un diagnóstico previo de esclerosis múltiple, está en citas con neurólogo para saber si tiene que ver con el tema.

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Haydeé Ramírez sufrió un infarto ocular y no ha podido recibir tratamiento

Hace ocho meses, la actriz de Padres e Hijos, Haydeé Ramírez sufrió un infarto en su ojo izquierdo, en su caso, al tener un diagnóstico previo de esclerosis múltiple, está en citas con neurólogo para saber si tiene que ver con el tema.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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