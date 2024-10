Un milagro le salvó la vida Haydeé Ramírez, de Padres e Hijos, tras enfrentar dura enfermedad

Muchos fanáticos de Caracol Televisión, sin duda, recuerdan la icónica serie Padres e Hijos, que durante años acompañó a toda una generación y mostró los problemas de una familia tradicional colombiana. Una de sus protagonistas fue Haydeé Ramírez, intérprete de Gabriela Ramírez, quien hace poco confirmó para el programa La Red que había sido diagnosticada con una dura enfermedad cuando se encontraba grabando la producción.

Según informó, se dio cuenta de que algo en su cuerpo no se encontraba bien porque en las jornadas de grabación no podía aprenderse los libretos y, aunque recibía la ayuda de Luis Eduardo (Carlos Alberto), no lograba decir con fluidez el parlamento. Pensando que se trataba de un problema visual, la mujer acudió al oftalmólogo, que terminó remitiéndola al neurólogo.

¿De qué enfermedad padecía Haydeé Ramírez?

Luego de realizarle varios exámenes, Haydeé Ramírez fue diagnosticada con esclerosis múltiple, que es producida por la degeneración de las fibras nerviosas que ocasionan trastornos sensoriales. Esta condición, llevó a la actriz a investigar más sobre el tema e informarse, de manera que encontró un plan de alimentación y de autocuidado que eventualmente se convertirían en su milagro.

"Yo decidí, primero, que no iba a vivir en función de que estaba enferma y, segundo, que iba a suspender todo lo que tenía que ver con consumir aspartamo (edulcorante no calórico). Entonces decidí que no iba a tomar el interferón (que le había recetado) y así pasó la crisis que duró como un mes", explicó.

Afortunadamente, sus síntomas desaparecieron y cuando se realizó un nuevo examen meses después, se percató de que la lesión se "había sanado", lo que causó sorpresa entre sus médicos, dado que no podían creer lo que había visto al comparar los dos TAC que le realizaron.

"En mi caso, parte de la aceptación de la vida es cómo le respondo yo a ella", finalizó la entrevista.

Haydeé Ramírez comparte a través de redes sociales el estilo de vida que lleva, pues se caracteriza por ser una mujer que ama el contacto con la naturaleza y los planes tranquilos al aire libre.