Con cuánto dinero llega Yo Me Llamo Gloria Estefan hasta la Final de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Gloria Estefan se convirtió en una de las cuatro Finalistas del programa de imitación que cuenta con la participación de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz como los jurados. La mujer se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su compromiso con la competencia e increíble parecido.

Cuánta plata tiene acumulada Yo Me Llamo Gloria Estefan

Antes de conocer el nombre del ganador de la décima temporada de la producción, Yo Me Llamo Gloria Estefan logró conseguir la suma de 57 millones de pesos gracias a las veces que quedó seleccionada por Armonio como la Mejor de la Noche, así lo confirmó en exclusiva para Caracoltv.com.

El paso de la imitadora de Gloria Estefan por Yo Me Llamo 2025

Desde el inicio, Yo Me Llamo Gloria Estefan causó una buena impresión en el jurado, pues interpretó el exitoso tema musical ‘Mi tierra’, recibiendo no solo tres estrellas verdes que le dieron oficialmente la bienvenida al Templo de la Imitación, sino que también obtuvo muy buenos comentarios por parte de los expertos.

Cuando inició la etapa de Yo Me Llamo Mini se posicionó como la madrina de la imitadora Mini de Miley Cyrus, por lo que la aconsejó para mejorar en su interpretación y demostrar que tenía todo lo necesario para dar la batalla con el amplio repertorio de la estadounidense.

Uno de los momentos más llamativos de su trayectoria fue cuando compitió en la etapa Original VS. Copia, pues logró quedarse con el primer puesto, llevándose para su casa la suma de 30 millones de pesos luego de interpretar la canción ‘Mi buen amor’.

Adicionalmente, sorprendió al confesar en medio del escenario que había conocido a la artista original y, aunque estaba muy emocionada por confesarle toda su admiración, no sabía cómo entablar con ella tema de conversación ante el inesperado encuentro.

“Todavía me tiembla la voz de recordar ese momento, fue espectacular, jamás me imaginaba que me iba a encontrar con ella, me dijeron que era con un músico que estaba en su equipo y yo bueno, vamos a ver qué pasa, cuando la veo a ella y yo wow, o sea, el nudo en la garganta. Era tenerla y no saber qué preguntarle en ese momento”, mencionó en alguna oportunidad.