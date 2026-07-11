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Herencia de Jorge Oñate sigue sin resolverse tras cinco años de su muerte

El hijo menor del cantante vallenato habla de soberbia y del pleito legal en el que sus hermanos y la viuda de Jorge Oñate se encuentran inmersos desde hace cinco años.

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Herencia de Jorge Oñate sigue sin resolverse tras cinco años, ¿quién tiene regalías de su música?

El hijo menor del cantante vallenato habla de soberbia y del pleito legal en el que sus hermanos y la viuda de Jorge Oñate se encuentran inmersos desde hace cinco años.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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