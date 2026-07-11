Herencia de Jorge Oñate sigue sin resolverse tras cinco años, ¿quién tiene regalías de su música?

Cinco años después de la muerte de Jorge Oñate, el proceso de sucesión de sus bienes continúa sin llegar a un acuerdo entre los herederos. Ante la situación, su hijo Jorge Antonio Oñate explicó cómo avanza el caso y aseguró que su intención siempre ha sido buscar una conciliación.

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Qué pasa con la herencia de Jorge Oñate

Según relató en entrevista con La Red, un año después del fallecimiento del cantante, todos los hijos firmaron para que un solo abogado llevara el proceso. Sin embargo, decidió apartarse al no sentirse cómodo con la forma en que se estaba manejando el caso.





“Yo busqué un abogado que incluso es familia de la viuda, para que vean que no hay mala fe, ¿y qué buscamos? Conciliar. Pues lastimosamente no se ha podido conciliar bajo ninguna forma” , explicó en la conversación.

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Además, Jorge Antonio aseguró que, mientras la sucesión no concluya, las regalías por la obra musical de su padre seguirían sin distribuirse entre los herederos: “Yo me imagino que las regalías tienen que estar en Sayco porque han pasado cinco años y no se han repartido todavía ni un peso”.

El hijo del cantante también manifestó que espera que el proceso pueda avanzar una vez se firmen los documentos pendientes y aclaró que no busca generar confrontaciones: “Aspiro y espero que en el momento en el que la señora Nancy, que es la viuda, se decida a firmar los documentos. Con esto tampoco busco presionar, porque no es la idea”.

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La Red también se comunicó con Jorge Luis Oñate, hijo de Nancy Zuleta, para conocer su versión sobre el proceso de sucesión. Sin embargo, respondió que no quería pronunciarse sobre el tema.

Mientras tanto, la distribución de la herencia y de los derechos que genere el legado musical de Jorge Oñate continúa pendiente, a la espera de que las partes logren llegar a un acuerdo que permita cerrar el proceso.

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