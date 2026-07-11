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Epa Colombia se habría hecho procedimiento estético en la Escuela de Carabineros

Un informe de la Revista Semana reveló que, dentro de la Escuela de Carabineros, Epa Colombia se habría aplicado sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios, además, la influenciadora tendría en su poder elementos médicos que le fueron confiscados.

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Epa Colombia se habría sometido a procedimientos estéticos mientras está privada de la libertad

Un informe de la Revista Semana reveló que, dentro de la Escuela de Carabineros, la influenciadora tendría en su poder elementos médicos que le fueron confiscados.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Epa Colombia se habría hecho procedimiento estético estando privada de la libertad.
Epa Colombia se habría hecho procedimiento estético estando privada de la libertad.
Foto: Instagram @epa_colombia y Noticias Caracol.