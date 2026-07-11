Epa Colombia se habría sometido a procedimientos estéticos mientras está privada de la libertad

Tras las preguntas que se han generado alrededor de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y lo que podría estar sucediendo dentro de la Escuela de Carabineros, lugar en el que está privada de la libertad, la Revista Semana conoció un informe sobre un hecho sucedido el 2 de junio de 2026.

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Epa Colombia se habría hecho procedimiento estético en la cárcel

Entre los documentos que el medio publicó hay una carta escrita por la mayor de la Policía Luz Amparo Pinto Rivera y dirigida al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez. Allí se puede leer: “Siendo aproximadamente las 10:30 horas, durante la revista rutinaria efectuada al personal privado de la libertad recluido en el Centro Especial de Reclusión, observé que la PPL Daneidy Barrera presentaba una evidente inflamación en los labios, así como pequeñas equimosis (moretones) visibles en el rostro”.

Al parecer, aunque a Epa Colombia se le cuestionó si se había realizado un procedimiento estético, ella lo habría negado. Sin embargo, su compañera de habitación, Margareth Chacón, al parecer, declaró lo contrario.



Qué procedimiento se hizo Epa Colombia

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“Manifestó su preocupación por el estado de salud de la PPL Daneidy Barrera. Indicó que tenía conocimiento de que el día 31 de mayo de 2026, durante el horario de visita, uno de los visitantes de la mencionada PPL le habría practicado un procedimiento estético consistente, presuntamente, en la aplicación de sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios. Igualmente, manifestó que durante la noche posterior al procedimiento la PPL habría presentado fuerte dolor y episodios febriles”, dice el documento.

La carta tiene cinco páginas, en las que también se explica cómo entraron los insumos médicos al centro de reclusión. Posteriormente, en el informe del mismo medio se detalla que el 3 de junio se realizó una visita a la habitación de Epa Colombia, en la que habrían encontrado varios elementos.

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“Frascos de roxicaína al 2 por ciento o lidocaína; pisacaína, un anestésico local; Venufill (ácido hialurónico); Newcaína; almohadilla de alcohol con clorhexidina; cápsulas blancas con franja amarilla; esponjas de gasa; suero fisiológico; lancetas retráctiles para punción; agujas hipodérmicas”, dice el informe de Semana.

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Al parecer, esta queja no sería la primera sobre el comportamiento de Daneidy dentro de la Escuela de Carabineros. Por eso, la mayor de la Policía Luz Amparo Pinto Rivera pide en el documento que se evalúe la situación.