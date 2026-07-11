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Daniela Ospina publicó respuesta a seguidora que criticó a sus hijos en redes

La empresaria estalló debido a los mensajes de odio que le enviaba otra mujer y por eso mostró la respuesta que le envió e hizo una seria reflexión acerca de lo que deben ser las redes sociales.

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Daniela Ospina expuso a seguidora que la criticó en redes: “si algo no te gusta, no lo sigas”

La empresaria estalló debido a los mensajes de odio que le enviaba otra mujer y por eso mostró la respuesta que le envió e hizo una seria reflexión acerca de lo que deben ser las redes sociales.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Daniela Ospina expuso a detractora en redes.
Daniela Ospina expuso a detractora en redes.
Foto: Instagram @daniela_ospina5