Daniela Ospina expuso a seguidora que la criticó en redes: “si algo no te gusta, no lo sigas”

En medio de un momento donde el fútbol ha sido tema frecuente de conversación, Daniela Ospina y su familia parece que también han recibido bastantes comentarios en redes sociales; sin embargo, al parecer, no todos serían positivos.

Lee más: Foto de Salomé, hija de James Rodríguez, llorando tras eliminación de Colombia del Mundial



Daniela Ospina expuso a detractora

Precisamente, la empresaria compartió una historia en la que mostró su enfrentamiento con una internauta a través de Instagram. Al parecer, tras un comentario en el que habría dicho algo malo de Salomé o de Lorenzo.

“¿Cuál es tu odio? Qué tal si subo una foto de tu hijo o tuya agrediéndote sin conocerte o porque simplemente soy una mala persona”, inició el mensaje que compartió con sus más de siete millones de seguidores.





“No tiene sentido, como vi en tu Instagram, (que) una mujer con su familia, hijos, la muerte de su padre, esté en este odio constante. Deberías replantearte, ver qué está pasando, pero no es justo tener que recibir tu odio cuando quieras”, le explicó.

Publicidad

Daniela Ospina expuso a detractora en redes. Foto: Instagram @daniela_ospina5

Publicidad

Finalmente, la paisa le aseguró que, por medio de sus redes, ella no está atacando a nadie y no entiende por qué sus seguidores lo hacen con ella. Para terminar, le escribió: “Más amor, tienes un hijo por llenar de valores”.

Daniela Ospina aprovechó el momento para enviar una seria reflexión sobre el poder de las redes. Aseguró que no pueden seguir siendo un instrumento para cosas feas: “Yo sí creo profundamente en unas redes amables, llenas de buena información, amor, familia, errores, pero también palabras para pedir disculpas”.

Lee más: James Rodríguez habló de su retiro y Salomé le hizo una petición especial

Hizo énfasis en que el público tiene derecho a no seguir ni comentar si algo no les gusta o no los hace crecer como seres humanos, independientemente de la posición política o la diferencia de pensamientos que puedan tener con ella, con su círculo cercano o con cualquier otro.

Publicidad

La empresaria aseguró que seguirá luchando por tener unas redes sociales que comuniquen lo positivo, pues cree que sí hay cuentas así y, de hecho, sigue a muchas de estas.