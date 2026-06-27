James Rodríguez habló de su retiro y Salomé le hizo una petición especial

James Rodríguez ha jugado más de 120 partidos con la Selección Colombia y, al igual que otros futbolistas de su generación, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este sea su último Mundial de Fútbol.

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Astros como Cristiano, Messi, Ospina, Neymar, entre otros, están disputando su último baile en la Copa del Mundo, por lo que, en su documental, James habló sobre su eventual retiro del fútbol profesional.

Salomé puso condición a James sobre su retiro

En la producción de Netflix, el mediocampista ofensivo de la Selección Colombia aseguró: “Todos los partidos los disfruto como si fueran los últimos porque ya con 35 años no sé qué vaya a pasar”, esto adelantándose a su cumpleaños, que será el 12 de julio.





Ante la llegada de su eventual retiro, parece que su hija Salomé tiene una posición muy firme sobre lo que opina y, de hecho, constantemente le pide que no se retire aún e insiste en que no es el momento.

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La pequeña de 13 años explicó los motivos de su decisión: “Siento que todavía está muy joven para que se retire, yo quiero que juegue hasta los 41”. Entre risas, su papá no ocultó su sorpresa ante el tiempo que ella cree que le queda en las canchas.

Así lo contaron en el documental ‘James’, donde compañeros del ‘10’, como Luis Díaz, manifestaron su interés por disfrutar más tiempo jugando junto a él, aprendiendo de su historia en la ‘Tricolor’ y compartiendo las victorias juntos.

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Rodríguez también aprovechó para preguntarle a su hija cómo lo veía después de que se retirara definitivamente del fútbol y ella le respondió, sin dudarlo, que cree que estará con su familia, pero que también se lo imagina siempre de vacaciones en la playa.

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El tatuaje que une a James y a Daniela Ospina

Mientras el futbolista y la empresaria estuvieron casados, se hicieron varios tatuajes juntos que, nueve años después de su separación, siguen manteniendo en sus cuerpos. Uno de los más visibles es la corona que ambos se hicieron para representar al rey y la reina. James se tatuó el diseño en la parte superior izquierda de su pecho, cerca de su corazón, mientras que Daniela se lo hizo en la parte trasera del brazo, arriba del codo, tal y como referenciaron en 'El VAR de tu Corazón'.