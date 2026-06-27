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James Rodríguez habló de su retiro del fútbol y Salomé pidió que juegue hasta los 41 años

El 10 de la Selección Colombia está cerca de cumplir 35 años y ante la posibilidad de su retiro, su hija, Salomé Rodríguez le hizo una petición que lo dejó completamente incrédulo.

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James Rodríguez habló de su retiro y Salomé le hizo una petición especial

El 10 de la Selección Colombia está cerca de cumplir 35 años y ante la posibilidad de su retiro, su hija, Salomé Rodríguez le hizo una petición que lo dejó completamente incrédulo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
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James Rodríguez habló de su retiro
James Rodríguez habló de su retiro
Foto: Instagram @jamesrodriguez10