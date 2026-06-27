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La celebración de gol de Lucho Díaz: qué significa su lenguaje corporal en partidos

En entrevista exclusiva, un experto en lenguaje corporal analiza los movimientos del siete de la Selección Colombia. Desde cómo celebra sus goles, hasta sus actitudes con la ‘Tricolor’.

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La celebración de gol de Lucho Díaz: ¿qué revela realmente su lenguaje corporal?

En entrevista exclusiva, un experto en lenguaje corporal analiza los movimientos del siete de la Selección Colombia. Desde cómo celebra sus goles, hasta sus actitudes con la ‘Tricolor’.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
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La celebración de gol de Lucho Díaz: ¿qué revela realmente su lenguaje corporal?
La celebración de gol de Lucho Díaz: ¿qué revela realmente su lenguaje corporal?
Foto: Instagram @luisdiaz19