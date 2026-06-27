La celebración de gol de Lucho Díaz: ¿qué revela realmente su lenguaje corporal?

La Selección Colombia ganó sus primeros dos partidos en el Mundial 2026 y se prepara para disputar el tercero contra la Selección de Portugal este sábado 27 de junio. Los ojos están sobre los jugadores y uno de ellos es Luis Díaz.

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Caracol Televisión habla en exclusiva con Alex Pinilla, quien examina de cerca los detalles alrededor del siete de Colombia. Asegura que el jugador, originario de Barrancas, ha tenido siempre una comunicación muy honesta y alegre: “Veo en Lucho alegría, amor por el deporte, por su familia, por Dios. Son constantes sus gestos de alegría, autenticidad y amor por el momento y lo que lo rodea”, asegura.

Celebración de gol de Lucho Díaz



Para el experto en comunicación estratégica y vocería, es muy diferente la forma en la que Lucho celebra un gol en un partido amistoso, comparándolo con sus celebraciones en el Mundial 2026.

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“Un partido amistoso no es lo mismo que un partido de primera ronda del Mundial, donde se ha preparado un equipo cuatro años, donde se juega todo de nuevo. Es un encuentro, es una forma de vencer a otro país sin que nadie muera. Estamos ficcionando una guerra. A un Mundial no todo el mundo llega”, explica.

La velocidad en la que Lucho corre después de anotar un gol en un partido amistoso y en un partido del Mundial es distinta, y también su lenguaje corporal durante el juego, algo evidente durante los 90 minutos de los encuentros deportivos, según el experto.

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A lo largo del partido, Lucho cuida su expresión corporal y Pinilla explica que esto comunica, no solo a sus rivales, sino también a sus compañeros en la Selección Colombia. Por otro lado, en el Bayern Múnich, hechos como darse la bendición antes de los partidos son un gesto propio de los latinos.

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Entrevistas de Lucho Díaz

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En las ruedas de prensa y entrevistas, para el experto, Luis Díaz sí se ve más tensionado y nervioso. Considera que es un hombre tímido y que no le gusta equivocarse. Sin embargo, sus reacciones dependen mucho de quién lo esté entrevistando.