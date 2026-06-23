Emotivo mensaje de Shakira a Lionel Messi por récord histórico que logró en Mundial 2026

Shakira asistió al estadio de Dallas a presenciar el juego entre Argentina y Austria. El partido contó con dos goles que anotó el equipo argentino, de la autoría de Lionel Messi. Con esos tantos, el astro se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales, superando el récord de Miroslav Klose. A pesar de haber botado un penalti, fue la figura del partido.

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La intérprete de ‘Dai Dai’ y ‘Antología’, vivió ese momento histórico en primera fila y, a través de sus redes sociales, le dejó un emotivo mensaje al futbolista argentino, a quien conoce desde hace años, por su relación con Gerard Piqué que fue compañero de él en el Barcelona.

“Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país, ¡¡¡y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos ¡Sigue brillando!”, decía la historia que la cantante le dedicó al famoso jugador. Además, también publicó contenido de la Selección de Francia, mostrando su apoyo y gusto por ese gran equipo. “IIncroyable, la France”, escribió en su historia de Instagram.

Historia de Shakira felicitando a Lionel Messi Foto Instagram: @shakira

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Shakira confirmó que lanzará ‘Dai Dai’ en español

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En medio de una entrevista con Telemundo, la barranquillera confirmó que, durante el partido de Colombia vs. República Democrática del Congo, estrenará la versión en español de ‘Dai Dai’, el himno del Mundial del 2026. Además, agregó que la fiesta del fútbol la tiene viviendo experiencias increíbles por la emoción de las personas.

“Me emocionan tantas cosas, ver como lo está haciendo mi Selección, ver como lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi, a casi 40 años, (se convierte) en el mayor goleador en la historia de los mundiales… Mañana en el partido de Colombia, la gran sorpresa: ‘Dai Dai’, en español. Espero les guste”, dijo Shakira en su entrevista.

Su primera participación musical en un Mundial fue en el 2006, cuando la copa se jugó en Alemania. Allí interpretó su canción ‘Hips Don´t Lie’, junto al rapero Wyfler Clar. Continuó con Sudáfrica 2010, en donde fue elegida para interpretar ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, que se convirtió en el himno de un Mundial más exitoso. Siguió en Brasil 2014 con ‘La, La, La’ y, aunque no fue el himno oficial, llegó a ser escuchada e interpretada en la final en Rio de Janeiro. Su más reciente participación, Mundial 2026, es con ‘Dai Dai’. Por lo mismo, Shakira obtuvo el título de la ‘Reina de los Mundiales’.