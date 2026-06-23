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Qué le dijo Shakira a Lionel Messi por su nuevo récord en los mundiales

Mensaje que la cantante barranquillera Shakira le dio a Lionel Messi luego de que el jugador argentino se convirtiera en el máximo goleador de los mundiales, tras superar a Miroslav Klose.

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Emotivo mensaje de Shakira a Lionel Messi por récord histórico que logró en Mundial 2026

La cantante barranquillera, que compuso la canción oficial de la Copa del Mundo, fue espectadora en el juego de la segunda fecha del grupo J. Además, elogió a Messi.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Shakira
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Foto Instagram: @shakira