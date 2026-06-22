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Cuándo sale 'Dai Dai', canción de Shakira para el Mundial 2026, en español - CaracolTV

Shakira fue noticia este 22 de junio al aparecer en el partido Argentina VS. Austria en el marco del Mundial de Fútbol 2026. En entrevista con Telemundo dijo cuando saldrá 'Dai Dai' en español.

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Shakira sí lanzará versión de 'Dai Dai' en español: fecha para escuchar el tema mundialista

La colombiana sorprendió a sus seguidores este 22 de junio al aparecer en el partido Argentina VS. Austria en el marco del Mundial de Fútbol 2026. Esto dijo durante la jornada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Cuándo sale 'Dai Dai' en español, la canción de Shakira para el Mundial 2026.
Cuándo sale 'Dai Dai' en español, la canción de Shakira para el Mundial 2026.
Foto: AFP/ Instagram @shakira