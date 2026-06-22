Shakira sí lanzará versión de 'Dai Dai' en español: fecha para escuchar el tema mundialista

Shakira ha sido una de las grandes protagonistas del Mundial de la FIFA 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá gracias al lanzamiento de su canción 'Dai Dai', que se convirtió en el himno oficial del evento deportivo.

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La colombiana explicó durante el estreno del tema musical que todas las ganancias del mismo serían destinadas a educación en diferentes partes del mundo y, aunque inicialmente se pensó que solo sacaría la versión en inglés, recientemente ella misma confirmó que también ha pensado en la comunidad hispanohablante.

Cuándo sale 'Dai Dai', canción de Shakira, en español

La intérprete de canciones como 'Hips don't lie', 'La tortura', 'Loba' y 'La la la' confirmó en entrevista para Telemundo que la canción en español verá muy pronto la luz para que los fanáticos latinoamericanos puedan disfrutarla en la Copa del Mundo.

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"Poder sacar 'Dai Dai' en español y no solamente eso sino estrenarlo en el partido de Colombia mañana (23 de junio) significa muchísimo, esa es la gran sorpresa que les tenía", dijo en medio del encuentro.

También se refirió acerca del certamen deportivo, señalando que está muy emocionada de ver el rendimiento de la Selección Colombia, especialmente el de Luis Díaz (que enfrenta lío legal con James Rodríguez), y también destacó el rol de Lionel Messi a sus casi 40 años en el torneo.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues se mostraron emocionados de disfrutar de su nueva propuesta artística: "Uff... Que viva nuestra LATINIDAD. En manos de la reina", "Ay, ya queremos escucharla 😍❤️", "Me acabo de morir, ❤️ moría por tener otra canción mundialista en español 🔥🙌", "Ella nunca nos deja de sorprender definitivamente. 😍🔥👏👏Hermosa y espectacular mi reina. Duélale a las envidiosas, eres increíble, guapa y radiante, tu brillo que nunca se apague 🫶❤️", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Es necesario mencionar que la barranquillera será la encargada de cerrar la Copa del Mundo con un show de medio tiempo, evento en el que unirá su talento al de artistas como Madonna y el grupo surcoreano de kpop BTS.

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