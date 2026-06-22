A James Rodríguez se le juntaron sus exparejas en evento: VIDEO de Daniela Ospina y modelo

Daniela Ospina volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales luego de aparecer acompañada de Shannon de Lima. Ambas son exparejas de James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia, quien actualmente se encuentra compitiendo en el Mundial de Fútbol 2026.

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La empresaria compartió un video a través de su cuenta de TikTok. En el clip también aparece Ariadna Gutiérrez, exseñorita Colombia, quien alcanzó reconocimiento internacional tras el incidente ocurrido durante la coronación de Miss Universo en 2015.

Junto a la publicación, escribieron: "Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos". El contenido rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de la red social y generó diversas reacciones en la sección de comentarios.

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar, especialmente porque algunos desconocían la cercanía entre las dos mujeres que estuvieron con el deportista. Entre los mensajes que dejaron los usuarios se encuentran: "¿Shannon?, ¿La misma Shannon de la que estamos todos enterados? unas divas si me lo preguntan", "Yo quedé inmóvil jajajajaj", "Quede tiesaaaaaaa, pero divinaaaaass" y "Quedamos secassss mi amor😂".





Sin embargo, la relación entre ambas no es reciente. Desde hace varios años sostienen un vínculo cercano y, además, acostumbran a seguirse en redes sociales. De igual forma, en distintas ocasiones han intercambiado comentarios en sus publicaciones, lo que ha dejado en evidencia la buena relación que mantienen.

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Es necesario mencionar que Ospina también ha sido noticia durante los últimos meses por aspectos relacionados con su vida personal. La empresaria, madre de Salomé Rodríguez, contrajo matrimonio por la iglesia en abril de 2026 con Gabriel Coronel, famoso cantante venezolano con quien ya convivía.

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La ceremonia se llevó a cabo en Medellín, Antioquia, y reunió a varias figuras públicas, así como también a los miembros más importantes de sus núcleos familiares. El evento tuvo una amplia cobertura en redes sociales, donde se compartieron imágenes y videos de diferentes momentos de la celebración.

Asimismo, la deportista de voleibol continúa más enfocada que nunca en su marca de ropa, que ha tenido una gran acogida no solo en Colombia, sino también en el extranjero, lo que le ha permitido posicionarse dentro de la industria de la moda y el entretenimiento.