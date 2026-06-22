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Daniela Ospina y Shannon de Lima, exes de James Rodríguez, juntas en evento - CaracolTV

Daniela Ospina y Shannon de Lima, exparejas de James Rodríguez, 10 de la Selección Colombia, aparecieron juntas en evento y generaron todo tipo de reacciones.

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A James Rodríguez se le juntaron sus exparejas en evento: VIDEO de Daniela Ospina y modelo

Mientras el 10 de la Selección Colombia se prepara para otra fecha del Mundial de Fútbol 2026, las dos figuras públicas posaron juntas y demostraron su buena relación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, se encontró con ex del jugador en evento.
Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, se encontró con ex del jugador en evento.
Foto: Instagram @jamesrodriguez10 y @daniela_ospina5