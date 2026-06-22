Mario Vanemerak le cargaba dos Rólex a Diego Maradona en la Selección de Argentina

Mario Vanemerak, que reveló cuánto dinero ganó por su primer campeonato con Millonarios, habló de la relación que tuvo con Diego Maradona, en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión.

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El exjuadador contó que cada vez que Vélez Sanfield y Argentinos Juniors jugaban, él quería ser recogebolas para poder ver a Maradona de cerca. Un día, el fallecido exfutbolista se percató que él estaba en todos sus partidos y le hizo la conversación. “Como será que él me dijo: ‘Bueno, tenés que venir seguido porque me traes suerte’”, relató Vanemerak.

Tiempo después el entonces volante fue convocado a la Selección de Argentina, tras un proceso con la juvenil, y allí convivió mucho más con Maradona, a quien recordó como una persona, especial, generosa y cariñosa. Incluso, el ídolo del Napoli le confiaba sus joyas.

“Yo me acuerdo de que Diego siempre usaba dos relojes iguales y eran Rólex, y yo me montaba al bus y Diego siempre decía: ‘Mario, teneme los relojes’, y yo le decía: ‘No, no, no’. Te imaginás yo, con dos Rólex, y yo iba detrás del bus, a veces, porque [Daniel] Passarella tenía un BMW y le decía a Bilardo si yo podía ir atrás manejando el carro. Te imaginás yo en un BM, con dos Rólex, y yo sudaba, transpiraba porque decía: ‘Te imaginás que me pase algo, me matan’. Y el bus pasaba y yo atrás, pegadito, pegadito”, reveló.



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Asimismo, el ídolo de Millonarios recordó que Maradona siempre batalló para que los juveniles que eran convocados a la selección absoluta de Argentina recibieran los mismos beneficios que tenían los referentes del equipo.

¿Qué pasó con Diego Maradona?

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La muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020 conmocionó al mundo del deporte. Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el campeón del mundo con Argentina en 1986 falleció a los 60 años mientras se recuperaba en una vivienda privada de la provincia de Buenos Aires, pocos días después de haber sido sometido a una cirugía cerebral.

Según la autopsia oficial, Maradona murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, cuadro asociado además a una miocardiopatía dilatada (agrandamiento y debilitamiento del corazón).

Los peritos que participaron en la autopsia señalaron posteriormente que el exfutbolista presentaba daños importantes en órganos como el corazón, los pulmones y el hígado. También descartaron la presencia de alcohol o drogas de abuso en su organismo al momento de la muerte.