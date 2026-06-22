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En Selección Argentina, Mario Vanemerak le cargaba a Diego Maradona dos Rólex

Así lo contó el exfutbolista de Millonarios, que conoció al astro argentino cuando él era un recogepelotas en Vélez. Años después, ambos fueron compañeros en el equipo albiceleste.

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Mario Vanemerak le cargaba dos Rólex a Diego Maradona en la Selección de Argentina

Así lo contó el exfutbolista de Millonarios, que conoció al astro argentino cuando él era un recogepelotas en Vélez. Años después, ambos fueron compañeros en el equipo albiceleste.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Mario Vanemerak le cargaba dos Rólex a Diego Maradona
Mario Vanemerak le cargaba dos Rólex a Diego Maradona
Foto: Caracol Televisión / Gemini