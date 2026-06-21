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La dolorosa historia familiar de Arelys Henao: el drama que marcó a su padre y su abuela

Arelys Henao reveló en Historias con Ritmo la dolorosa historia de su abuela y sus tíos, marcada por la violencia familiar y episodios que dejaron huella en su vida.

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Dura historia de la abuela de Arelys Henao y su padre: “Nunca voy a tocar a una mujer, nunca”

La artista antioqueña habló en el podcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión, sobre la difícil historia de su abuela y sus tíos, debido a la violencia que atravesaba la familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Arelys Henao, Historias con Ritmo
Arelys Henao, Historias con Ritmo
Foto: 'Historias con Ritmo', podcast de Caracol Televisión