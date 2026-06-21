Dura historia de la abuela de Arelys Henao y su padre: “Nunca voy a tocar a una mujer, nunca”

‘La Reina de la Música Popular’ abrió su corazón ante las cámaras de Caracol TV y contó que Alonso Henao, su padre, creció viendo el maltrato hacia su madre por parte de su progenitor. Esto, sumado a la violencia que ocurría en su pueblo, lo llevó a tener una percepción distinta sobre el trato a las mujeres.

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Su figura materna sufrió de abuso y eran episodios tan violentos que la obligaban a escapar al monte en compañía de sus hijos, allí duraban alrededor de cinco días y se veían obligados a alimentarse de hierbas y frutas silvestres.

Aquí puedes ver el capítulo completo:

Arelys Henao también vivió una infancia y adolescencia muy difícil, ya que creció junto a su familia en Sabanalarga, Antioquia, un municipio que, durante la década de 1990, sufrió la ola de violencia que atravesaba el país.





En ese tiempo, la intérprete de ‘Lo Pasado, Pisado’ y ‘Señor Prohibido’, fue reina de su pueblo y la escogieron para representar a su comunidad en una obra social. En el podcast agregó que después de su participación, los grupos al margen de la ley la buscaban en su casa porque querían secuestrarla. Sin embargo, esto es solo una parte de su conmovedora historia.

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A pesar de que el abuso estuvo siempre presente en la vida de Alonso Henao, él tenía claro desde el inicio que no le haría vivir eso a su esposa. Para ella, e inicialmente, eso fue algo que la hizo dudar sobre su relación con Alonso, pues pensaba que él replicaría lo mismo que sufrió su mamá. “Nunca la voy a tocar, nunca”, fueron las palabras que le dijo en una ocasión.

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Cuántos hermanos tiene Arelys Henao

‘La reina de la música popular’ nació el 3 de diciembre de 1976 en el corregimiento de Sabanalarga, Antioquia. Su hogar estuvo conformado por sus padres y sus 13 hermanos, pero 7 de ellos fallecieron por la difícil situación que vivía su familia; de hecho, una de sus hermanas perdió la vida por una mordida de una serpiente.